De Mac mini M4 uit 2024 is een flinke upgrade ten opzichte van de Mac mini M2 uit 2023. Maar wat zijn de grootste verschillen? Lees hier alles over de Mac mini M4 vs Mac mini M2.

Apple vernieuwt de Mac mini niet heel vaak, maar als ze het doen gaat het meestal om een noemenswaardige update. Dat geldt ook voor de nieuwe Mac mini M4, waarbij niet alleen de chip vernieuwd is maar ook het design een flinke opknapbeurt gekregen heeft. De verschillen tussen de Mac mini M4 vs Mac mini M2 zijn dan ook groot, dus tijd om deze eens onder de loep te nemen.

Verschillen Mac mini M4 vs Mac mini M2

Er zijn in het kort vijf onderwerpen waarop de Mac mini M4 verschilt van de Mac mini M2: de prestaties, het werkgeheugen, het design, de aansluitingen en het aantal geschikte schermen. Binnen deze onderwerpen zijn er meerdere kleine en grote verschillen, die we hieronder in tabellen voor je op een rij gezet hebben.

#1 Nieuwe snellere chip: van M2 naar M4

Uiteraard heeft de nieuwe Mac mini 20224 een snellere chip. De M4-chip heeft veel voordelen ten opzichte van de M2. Hij is uiteraard sneller, maar ondersteunt ook ray tracing met hardware-acceleratie, waardoor games er mooier en realistischer uit zien. De Mac mini is dankzij de M4-chip ook beter geschikt voor geavanceerde taken. Zowel in het alledaags gebruik zul je merken dat sommige dingen net wat sneller en soepeler gaan, terwijl grafische taken ook wat beter gaan. Op de Mac mini M4 zijn geen toepassingen mogelijk die onmogelijk zijn op een M2-model, maar desalniettemin gaan veel dingen wel soepeler.

Mac mini M4 Mac mini M4 Pro Mac mini M2 Mac mini M2 Pro Chip M4 M4 Pro M2 M2 Pro CPU 10-core CPU Tot 14-core CPU 8-core CPU Tot 12-core CPU GPU 10-core GPU Tot 20-core GPU 10-core GPU Tot 19-core GPU RAM 16GB (tot 32GB) 24GB (tot 64GB) 8GB (tot 24GB) 16GB (tot 32GB) Opslag 256GB (tot 2TB) 512GB (tot 8TB) 256GB (tot 2TB) 512GB (tot 8TB) Ray tracing ✅ ✅ ❌ ❌ Geheugen-bandbreedte 120GB/s 273GB/s 100GB/s 200GB/s Media Engine ✅ ✅ ✅ ✅ Apple Intelligence ✅ ✅ ✅ ✅

#2 Werkgeheugen: standaard meer en meer keuze

Een belangrijk verschil om nog uit te lichten, is dat je bij de M4 Mac mini minimaal 16GB werkgeheugen krijgt. Dat was bij de M2-versie nog slechts 8GB. Als je normaal gesproken je werkgeheugen upgrade naar 16GB, is zo’n upgrade nu dus niet meer nodig. Veel meer mensen kunnen daardoor terecht bij het instapmodel.

Bij de M4 Pro krijg je zelfs meteen 24GB (was 16GB bij de M2 Pro). Bovendien kun je daar zelfs upgraden tot 64GB RAM, waar dit voorheen nog maximaal 32GB was. Oftewel: je krijgt standaard meer én je kunt verder upgraden dan ooit (voor een flinke meerprijs).

#3 Design: kleiner ontwerp maakt een groot verschil

De nieuwe Mac mini M4 is veel kleiner dan zijn voorganger. Het nieuwe design van de Mac mini lijkt sterk op dat van de Mac Studio, maar dan een stuk kleiner. De nieuwe Mac mini komt qua afmetingen in de buurt van de Apple TV, al is hij ook weer niet zó klein. Een overeenkomst in het ontwerp, is dat ze allebei van zilver aluminum zijn.

Mac mini M4/M4 Pro Mac mini M2/M2 Pro Mac mini M1 Hoogte 5 cm 3,58 cm 3,6 cm Breedte 12,7 cm 19,7 cm 19,7 cm Diepte 12,7 cm 19,7 cm 19,7 cm Gewicht – 0,67 kg (M4)

– 0,73 kg (M4 Pro) – 1,18 kg (M2)

– 1,28 kg (M2 Pro) 1,2 kg Kleur Zilver Zilver Zilver

#4 Aansluitingen: verschillen in de poorten

Qua aansluitingen heeft Apple grote veranderingen doorgevoerd. Het belangrijkst is dat er nu voor het eerst ook poorten aan de voorkant zitten: twee keer usb-c en een koptelefoonaansluiting. De Mac mini M2 heeft alleen maar poorten aan de achterkant.

Maar er is ook een verschil in het aanbod. De Mac mini M2 heeft nog twee keer een usb-a-poort, maar bij de Mac mini M4 is dit allemaal usb-c. Een primeur is er voor de Mac mini M4 Pro: deze heeft als eerste Mac Thunderbolt 5-poorten.

Mac mini M4 Mac mini M4 Pro Mac mini M2 Mac mini M2 Pro Poorten voorkant – 2x usb-c

– Mini-jack – 2x usb-c

– Mini-jack ❌ ❌ Poorten achterkant – 3x Thunderbolt 4

– Hdmi

– Gigabit Ethernet – 3x Thunderbolt 5

– Hdmi

– Gigabit Ethernet – 2x Thunderbolt 4

– 2x usb-a

– Hdmi

– Gigabit Ethernet – 4x Thunderbolt 4

– 2x usb-a

– Hdmi

– Gigabit Ethernet Wifi Wifi 6E Wifi 6E Wifi 6E Wifi 6E Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3

#5 Externe schermen: meer keuze bij de M4

Het aanbod van aansluitingen is dus anders, maar hoe zit dat eigenlijk de apparaten die je kan aansluiten? Op alle Mac mini M4-modellen kun je tot drie externe schermen aansluiten. Bij de M2 had je daar nog het M2 Pro-model voor nodig. Bovendien is de verdeling vaak beter. Bij een M4 Pro Mac mini kun je bijvoorbeeld drie displays tot 6K aansluiten, maar bij de M2 Pro Mac mini moest een display nog maximaal 4K zijn. Ook kun je voor het eerst een 8K-display aansluiten op een Mac mini dankzij de M4-chip. Al met al heb je bij de M4-modellen meer mogelijkheden, al zal dit vooral bij veeleisende gebruikers een verschil maken.

Mac mini M4 Mac mini M4 Pro Mac mini M2 Mac mini M2 Pro Aantal externe schermen Tot 3 Tot 3 Tot 2 Tot 3 Opties 3 displays 2x 6K bij 60Hz via Thunderbolt en 1x 5K bij 60Hz via Thunderbolt of 1x 4K bij 60Hz via hdmi 3x 6K bij 60Hz via Thunderbolt of hdmi ❌ 2x 6K bij 60Hz via Thunderbolt en 1x 4K bij 60Hz via hdmi Opties 2 displays 1x 5K bij 60Hz via Thunderbolt en 1x 8K bij 60Hz of 4K bij 240Hz via Thunderbolt of hdmi 1x 6K bij 60Hz via Thunderbolt of hdmi en 1x 8K bij 60Hz of 4K bij 240Hz via Thunderbolt of hdmi 1x 6K bij 60Hz via Thunderbolt en 1x 5K bij 60Hz via Thunderbolt of 4K bij 60Hz via hdmi 1x 6K bij 60Hz via Thunderbolt en 1x 4K bij 144 Hz via hdmi DisplayPort DisplayPort 1.4 via usb-c (Thunderbolt 4) DisplayPort 2.1 via usb-c (Thunderbolt 5) DisplayPort via usb-c (Thunderbolt 4) DisplayPort via usb-c (Thunderbolt 4)

Overeenkomsten Mac mini M4 vs Mac mini M2

De twee generaties van de Mac mini’s hebben ook veel overeenkomsten. Dit zijn ze in het kort:

Overige softwarefuncties : De mogelijkheden met macOS zijn over alle modellen nagenoeg gelijk. Ze ondersteunen allemaal Apple Intelligence en ook qua andere functies zijn ze op alle recente Mac mini’s beschikbaar. Apple heeft nog geen beperking opgelegd tussen Apple Silicon-modellen onderling.

: De mogelijkheden met macOS zijn over alle modellen nagenoeg gelijk. Ze ondersteunen allemaal Apple Intelligence en ook qua andere functies zijn ze op alle recente Mac mini’s beschikbaar. Apple heeft nog geen beperking opgelegd tussen Apple Silicon-modellen onderling. Accessoires : Alle modellen werken met dezelfde Apple-accessoires, zoals het Magic Mouse en het Magic Keyboard. Op alle modellen kun je op het Magic Keyboard met Touch ID ook de vingerafdrukscanner gebruiken.

: Alle modellen werken met dezelfde Apple-accessoires, zoals het Magic Mouse en het Magic Keyboard. Op alle modellen kun je op het Magic Keyboard met Touch ID ook de vingerafdrukscanner gebruiken. Speaker : Alle modellen hebben (naar verwachting) dezelfde kwaliteit speaker en hdmi-poort met meerkanaalsaudio-uitvoer.

: Alle modellen hebben (naar verwachting) dezelfde kwaliteit speaker en hdmi-poort met meerkanaalsaudio-uitvoer. Draadloos : De draadloze verbindingen (wifi en Bluetooth) zijn gelijk: wifi 6E en Bluetooth 5.3.

: De draadloze verbindingen (wifi en Bluetooth) zijn gelijk: wifi 6E en Bluetooth 5.3. Hdmi en Gigabit Ethernet: Beide generaties hebben dezelfde hdmi- en Gigabit Ethernet-poorten. Bij die laatste heb je een optie voor 10Gb Ethernet.

Conclusie Mac mini M4 vs Mac mini M2

De Mac mini M4 heeft duidelijk een aantal grote verschillen ten opzichte van de M2, waardoor dat nieuwe model veel interessanter is. Het design is vernieuwd én veel kleiner, hij is krachtiger, er zit meteen 16GB RAM in en de aansluitingen zijn beter verdeeld. Vooral de aansluitingen aan de voorkant zijn handig, omdat je daardoor eenvoudiger bijvoorbeeld een toetsenbord, iPhone-oplader of ander accessoire kunt aansluiten. De krachtigere prestaties komen ook zeker van pas voor diverse (grafische) toepassingen, zoals games en foto- en videobewerking.

We vinden de M4 Mac mini dan ook eigenlijk altijd een betere keuze. De M2 Mac mini is ook nog steeds een goede Mac, maar de prijzen liggen in veel gevallen zo dicht bij elkaar dat je met de M4 Mac mini altijd beter uit bent. Als je nu nog een M2 Mac mini hebt, is upgraden niet per se een noodzaak. Je kunt er nog jaren mee doen en eigenlijk vinden we dat het pas bij de M5- of M6-versies tijd is om te upgraden. Heb je nog een M1 Mac mini, dan is het wel het overwegen waard om naar de M4-versie over te stappen.

Ga de Mac mini M4 (2024) kopen als…

…je de snelste Mac mini voor de laagste prijs wil.

…je het nieuwe design van de Mac mini wil, voor de laagste prijs.

…16GB RAM genoeg is en je niet van plan bent om hele zware taken te gaan doen.

…Thunderbolt 4 voor jou voldoende is.

Bij deze winkels vind je de Mac mini het goedkoopst:

Ga de Mac mini M4 Pro (2024) kopen als…

…je de krachtigste Mac mini zoekt.

…je het nieuwe design van de Mac mini wil en de Mac Studio te groot of te duur vindt.

…je (semi)professioneel werk op je Mac mini wil doen, met regelmatige foto- en videobewerking.

…je de goedkoopste Apple Silicon Mac voor professionals zoekt, vooral als je al een goed scherm en andere accessoires hebt.

Ga de Mac mini M2 of M2 Pro kopen als…

…je een goede deal vindt. We vinden dat je minimaal €200,- moet besparen ten opzichte van de M4 Mac mini.

…je het vorige design mooier vindt.

…je van plan bent om de Mac mini netjes weg te werken en daarvoor bepaalde accessoires hebt. Voor het vorige vertrouwde design zijn meer accessoires beschikbaar.

