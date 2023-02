Heb je interesse in de Mac Studio, maar zit je te wachten op een nieuwe versie van het in 2022 uitgebrachte model? Het lijkt erop dat er voorlopig geen opvolger komt, waardoor de Mac Studio misschien zelfs een eenmalig product is.

Apple bracht in maart 2022 tot ieders verbazing een compleet nieuwe Mac uit. De Mac Studio was een heel nieuw model, als een soort dubbele Mac mini. De Mac Studio was de eerste Mac met een Apple Silicon Ultra-chip en was op dat moment de krachtigste Mac (en is dat op bepaalde punten nog steeds). De grote vraag is hoe vaak en wanneer Apple de Mac Studio gaat updaten. Mark Gurman van Bloomberg verwacht niet dat een Mac Studio Update er niet snel gaat komen. De reden hiervoor is de nieuwe Mac Pro.



‘Voorlopig geen update voor Mac Studio’

Na de M1 Ultra-chip van 2022, is het dit jaar logischerwijs tijd voor de M2 Ultra-chip. Apple heeft namelijk inmiddels de M2 Pro en M2 Max-chips uitgebracht, dus is de Ultra-variant de eerste in lijn die een update krijgt. Maar deze ga je niet vinden in een nieuwe Mac Studio, maar in de Mac Pro. En dat is volgens Gurman precies de reden dat we voorlopig geen nieuwe Mac Studio zien. De Mac Pro en Mac Studio lijken qua functies heel erg op elkaar en met beide dezelfde chip zijn ze ook nog eens even snel. De Mac Pro is momenteel nog de enige Mac waar een Intel-chip in zit. Apple heeft al verklapt dat ze aan een opvolger met Apple Silicon werken en die zou dit jaar verschijnen. Het zou voor Apple onlogisch zijn om zowel een Mac Pro als Mac Studio met M2 Ultra-chip uit te brengen.

Er is daarom een kans dat Apple nooit meer een update uit gaat brengen voor de Mac Studio, waardoor het bij een eenmalig model blijft. Dat is in het verleden vaker gebeurt. Apple bracht in 2017 de iMac Pro uit, als extra krachtige versie van de iMac. Deze verscheen in een tijd dat de Mac Pro van toen al vier jaar oud was en een update nog twee jaar op zich liet wachten. Van de iMac Pro verscheen nooit meer een echte update, op wat verbeterde onderdelen na. Maar van een heel nieuw model kwam het nooit. Mogelijk wacht de Mac Studio hetzelfde lot, maar Apple kan ook wachten tot bijvoorbeeld de M3- of M4-versies van de Apple Silicon-chip. Ook kan Apple tegen die tijd meer onderscheid aanbrengen tussen de Mac Pro en Mac Studio, zo is de gedachte.

De huidige Mac Studio blijft dus voorlopig het meest actuele model. Er zijn namelijk ook helemaal geen geruchten geweest over een opvolger. De Mac Studio heeft aan de voorkant extra usb-c-poorten en een sd-kaartslot en is relatief compact in vergelijking met de Mac Pro. Ook is de prijs van de Mac Studio een stuk lager, al kun je hem met upgrades behoorlijk prijzig maken.