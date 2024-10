De Mac mini heeft zijn grootste update in jaren gekregen met de komst van de M4-variant. Maar welke functies springen er het meest uit in de M4 Mac mini? Natuurlijk de snellere chip en het nieuwe design, maar er zijn nog meer details en veranderingen die ons opgevallen zijn. Benieuwd wat er nieuw is? Lees dan snel verder om alles te weten over de nieuwe functies in de Mac mini M4.

#1 Snellere M4- en M4 Pro-chip

De M4- en M4 Pro-modellen presteren weer een stukje beter dan de voorganger met M2- en M2 Pro-chip. Voor een app als Affinity Photo presteert de M4-versie 1.6x sneller dan de M2-variant. Ten opzichte van de M1 zijn de prestaties van de CPU 1.8x sneller. De M4 begint bij een 10-core CPU en 10-core GPU.

Wil je nog verder gaan, dan is er de M4 Pro-versie met een tot 14-core CPU en tot 20-core GPU. De CPU-prestaties van de M4 Pro zijn volgens Apple 1.6x sneller dan bij de M2 Pro en 1.9x sneller dan bij de M1 Pro. Op het gebied van GPU presteert de M4 Pro-chip 1.5x sneller dan de M2 Pro en 1.9x sneller dan de M1 Pro.

#2 Standaard 16GB RAM, maximaal 64GB

Het goede nieuws is dat de Mac mini M4 meteen begint bij 16GB werkgeheugen, in plaats van 8GB RAM. En wil je meer, dan kun je ook meer krijgen: je kan het werkgeheugen uitbreiden tot maar liefst 64GB voor het M4 Pro-model. De Mac mini M4 is daardoor veelzijdiger dan de voorganger, doordat je meerdere zware apps of een browservenster met meer tabbladen tegelijk kan gebruiken. Ook is hij toekomstbestendiger voor bijvoorbeeld Apple Intelligence, al wordt dat ook al ondersteund op de M1 en M2 Mac mini’s.

#3 Ray tracing, beter geschikt voor games

Doordat de Mac mini de M3-chip overgeslagen heeft, profiteer je ook van de voordelen van die M-generatie. Waaronder ray tracing met hardware-acceleratie, waardoor games er mooier en realistischer uit zien. De Mac mini M4 is daardoor beter geschikt voor gamers, voor zwaardere games die meer grafische kracht vereisen.

#4 Nieuw en kleiner design

Het is niet alleen de binnenkant dat aangepast is. Aan de buitenkant ziet de Mac mini er helemaal nieuw uit. Het is geen groter er en platter vierkantje meer, maar een veel kleinere en iets hoger blokje. Qua design is het eigenlijk een hele kleine Mac Studio, eveneens met poorten aan de voorkant en een zilverkleurige aluminium afwerking.

Ter vergelijking vind je hieronder nog het verschil in afmetingen tussen de nieuwe Mac mini M4 en de vorige Mac mini’s.

Mac mini M4 Mac mini M2 Mac mini M1 Hoogte 5 cm 3,58 cm 3,6 cm Breedte 12,7 cm 19,7 cm 19,7 cm Diepte 12,7 cm 19,7 cm 19,7 cm Gewicht – 0,67 kg (M4)

– 0,73 kg (M4 Pro) – 1,18 kg (M2)

– 1,28 kg (M2 Pro) 1,2 kg Kleur Zilver Zilver Zilver

#5 Alle uitvoeringen ondersteuning tot drie schermen

Nieuw is dat alle uitvoeringen van de Mac mini tot drie externe displays ondersteunen. Bij de vorige generatie was dat nog alleen voorbehouden tot de M2 Pro-versie. Ook nieuw is dat je zelfs drie schermen met een 6K-resolutie bij 60 Hz kunt aansluiten bij het M4 Pro-model. Dat is mogelijk dankzij de extra poorten.

#6 Aansluitingen: voor het eerst Thunderbolt 5

Want over poorten gesproken: de Mac mini M4 heeft standaard drie Thunderbolt-poorten achterop. Bij het M4-model zijn dit Thunderbolt 4-poorten, terwijl de M4 Pro drie keer een Thunderbolt 5-poort heeft. Daarnaast vind je er nog de gebruikelijke hdmi en gigabit ethernet-poort. Ook nuttig is dat je aan de voorkant nog twee usb-c-poorten en een koptelefoonaansluiting. Deze zijn een stuk makkelijker te bereiken.

#7 Powerknop aan de onderkant

Wat lastiger te bereiken is de powerknop. Deze bevindt zich namelijk niet meer aan de achterkant, maar aan de onderkant. De Mac mini staat op een kleine voet waar onder andere de ventilatie in verwerkt zit, maar de powerknop zit daar net naast, aan de onderkant van de aluminium behuizing. Bij de vorige generatie zat deze nog gewoon aan de achterkant.

In hoeverre dit een belemmering is, is nog lastig te zeggen. Een powerknop heb je op een Mac eigenlijk niet zo vaak nodig. Allereerst omdat je een Mac eigenlijk nooit echt uit hoeft te zetten, anderzijds omdat het uitschakelen ook via het scherm kan. Vervolgens inschakelen zal dan wel met de knop moeten.

De nieuwe Mac mini M4 is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf 8 november geleverd. Lees ook ons artikel over Mac mini M4 prijzen voor alle prijsinfo en configuraties.