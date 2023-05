Inruilprogramma voor Mac Studio

Over iets meer dan een week gaat WWDC 2023 van start en er zijn geruchten dat daar ook nieuwe hardware wordt aangekondigd. Het gerucht dat Apple met een nieuw inruilprogramma op de proppen komt, is dan ook niet helemaal toevallig. De lijst met modellen die in aanmerking komen voor inruil, sluiten aan op de verwachte hardware tijdens WWDC 2023. Er wordt onder andere gesproken over een 15-inch MacBook Air voorzien van M2-chip. Het gerucht komt van Mark Gurman van Bloomberg, die eraan toevoegt: “Lees erin wat je wil, ik verwacht nieuwe Macs op WWDC”.



Mensen die nu een 13-inch MacBook Air of Pro hebben zijn wellicht wel geïnteresseerd om te upgraden naar het 15-inch model. Waarom de Mac Studio ook wordt genoemd, is niet helemaal duidelijk. Er zijn geen geruchten dat Apple van plan zou zijn om een vernieuwde Mac Studio of zelfs een Mac Pro uit te brengen tijdens WWDC 2023. Toch komt het wel vaker voor dat Apple een inruilprogramma start zonder dat er een directe opvolger op de markt is. Je kunt bijvoorbeeld al een 6e generatie iPad mini inruilen, terwijl er nog geen iPad mini 7e generatie is (en die lijkt er voorlopig ook niet te komen). Omdat de Mac Studio nog op de M1-chip draait zou Apple het inruilprogramma kunnen starten voor mensen die liever naar een M2-chip overstappen, preciezer gezegd: een 14-inch of 16-inch MacBook Pro of Mac mini

Apple bracht de Mac Studio precies een jaar geleden uit, in mei 2022. Hij is voorzien van een M1 Max- of M1 Ultra-chip. Gurman denkt dat er wel twee opvolgers in ontwikkeling zijn, maar weet niet wanneer die uitkomen. Eerder meldde hij al dat een update tijdens WWDC onlogisch zou zijn. Waarschijnlijk wil Apple wachten tot de M3-chips beschikbaar zijn om te voorkomen dat de verkoop van de Mac Pro in gevaar komt.

De timing van het nieuwe inruilprogramma is wel opmerkelijk: 5 juni, dezelfde dag dat de WWDC-keynote plaatsvindt. Daarin zal vooral aandacht zijn voor software-updates en de Reality Pro-headset. Wij zitten maandagavond klaar voor de livestream en zullen natuurlijk verslag doen van alle aankondigingen. Ook zullen we de komende weken meer tips en uitleg geven over de verschillende softwarefuncties.