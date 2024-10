De nieuwe Mac mini met M4 ligt binnenkort in de winkels, maar wat zijn de prijzen in Nederland? In dit overzicht lees je precies wat je voor de nieuwe Mac mini M4 en M4 Pro betaalt, voor alle configuraties.

De nieuwe M4 Mac mini komt weer in meerdere configuraties, waarbij je in principe de keuze hebt uit twee modellen: het instapmodel met M4-chip en het topmodel met M4 Pro-chip. Maar hoeveel ga je daarvoor betalen? Wat kosten de upgrades van de Mac mini 2024? In dit artikel laten we je zien wat de Mac mini M4 prijzen zijn die je in de Nederlandse winkels betaalt.

Mac mini M4 prijzen

Apple biedt de Mac mini 2024 in totaal in vier configuraties op de markt, verdeeld dus over de M4- en M4 Pro-chip. Dit zijn ook de configuraties die je bij de meeste winkels gaat vinden. Bij Apple zelf heb je nog de mogelijkheid om werkgeheugen, opslag en soms de chip aan te passen. In dit overzicht vind je niet alleen de prijzen van de standaardconfiguraties, maar ook die van de individuele upgrades per configuratie.

Standaard zijn alle modellen uitgerust met 16GB RAM (dat was voorheen 8GB), waarbij je het kan upgraden tot maar liefst 64GB (bij de M4 Pro). Bij opslag kan je kiezen tot 8TB, maar dat drijft de prijs wel erg omhoog.

Het goede nieuws is dat de Mac mini 2024 niet echt duurder geworden is. De vanafprijs is met €719,- hetzelfde gebleven, maar het M4 Pro-model is wel zo’n €100,- duurder geworden dan de vorige M2 Pro. Een kleine kanttekening: je krijgt dan wel meteen 24GB RAM in plaats van 16GB.

Dit zijn in het kort de prijzen van de nieuwe Mac mini M4 uit 2024:

De prijzen zijn afhankelijk van eventuele upgrades, maar Apple heeft alvast een aantal standaardconfiguraties samengesteld, waarvan je hieronder de prijzen vindt. Ook kun je je Mac mini bij diverse andere winkels in pre-order bestellen.

Bij deze winkels vind je de Mac mini het goedkoopst:

Prijs Mac mini M4 (instapmodel)

Het instapmodel met M4-chip komt in drie verschillende standaarduitvoeringen. Dit zijn de prijzen voor het instapmodel van de Mac mini M4, inclusief upgradeprijzen:

16GB RAM, 256GB opslag

Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

256GB opslag

16-core Neural Engine

Prijs: €719,- Upgradeprijzen: 24GB werkgeheugen: +€230,-

32GB werkgeheugen: +€460,-

512GB opslag: +€230,-

1TB opslag: +€460,-

2TB opslag: +€920,-

10-Gigabit Ethernet: +€115,-

16GB RAM, 512GB opslag

Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

512GB opslag

16-core Neural Engine

Prijs: €949,- Upgradeprijzen: 24GB werkgeheugen: +€230,-

32GB werkgeheugen: +€460,-

1TB opslag: +€230,-

2TB opslag: +€690,-

10-Gigabit Ethernet: +€115,-

24GB RAM, 512GB opslag

Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

16-core Neural Engine

Prijs: €1.179,- Upgradeprijzen: 32GB werkgeheugen: +€230,-

1TB opslag: +€230,-

2TB opslag: +€690,-

10-Gigabit Ethernet: +€115,-

Prijs Mac mini M4 Pro (topmodel)

Van het topmodel Mac mini met M4 Pro-chip, biedt Apple slechts een standaarduitvoering, voorzien van 512GB opslag en 24GB RAM. Dit is allebei uit te breiden, evenals het aantal cores van de M4 Pro-chip:

Uitvoering: M4 Pro-chip

12-core CPU, 16-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

16-core Neural Engine

Prijs: €1.669,- Upgradeprijzen: 14-core CPU, 20-core GPU: +€230,-

48GB werkgeheugen: +€460,-

64GB werkgeheugen: +€690,-

1TB opslag: +€230,-

2TB opslag: +€690,-

4TB opslag: +€1.380,-

8TB opslag: +€2.760,-

10-Gigabit Ethernet: +€115,-

Heb je de nieuwe Mac mini niet per se nodig? Dan kun je ook nog wat geld besparen met het 2023-model met M2- en M2 Pro-chip. Hou er wel rekening mee dat deze qua prestaties dus minder goed is, een flink stuk groter is en dus ook een kortere levensduur heeft. Maar je kunt er mogelijk wel wat op besparen, zeker als de prijs de komende tijd nog gaat dalen. De Mac mini M2 is een uitlopend model, maar zal de komende tijd nog wel verkrijgbaar zijn.

Prijzen Mac mini M2