De remote is te zien op foto’s die een nieuwe bamboe-lampenkap voor de tweede generatie Symfonisk tafellamp. Er zitten maar liefst zeven knoppen op, veel meer dan op de huidige remote. De nieuwe remote werd gespot door een Reddit-gebruiker en staat gewoon online op de Amerikaanse website van IKEA.



Er is een groot verschil met de huidige remote, die in feite uit een ronde draaischijf en een knop bestaat. Hiermee heb je meerdere functies onder handbereik, namelijk afspelen/pauzeren, volgende/vorige en de volumeregeling. Je kunt hiermee een losse speaker of een groep speakers in huis bedienen. Om te gebruiken heb je overigens wel de Tradfri-verbindingshub en de IKEA Home smart-app nodig. Met een magneet kun je de remote aan de wand bevestigen.



De huidige remote is een simpel schijfje.

De nieuwe oogt een stuk groter en uitgebreider. Het lijkt erop dat er voor elke functie een aparte knop is aangebracht met duidelijke aanduiding van play, volume op/neer, vooruit en achteruit spoelen. Voor elke functie is er nu dus een eigen knop, wat overigens niet betekent dat er meer functies op zitten. De Symfonisk remote is nog niet in de winkel verkrijgbaar, ook nog niet in de VS. Mogelijk wordt hij nog iets duurder dan het huidige model dat voor de toch al forse prijs van €14,99 in de winkel ligt.



De nieuwe Symfonisk Remote.

Het is bij IKEA moeilijk te voorspellen wanneer nieuwe producten in de winkel liggen. Er kan bij verschillende landen soms wel een paar maanden tussen zitten, waardoor je moet uitwijken naar Duitsland of Frankrijk om zo’n product sneller of goedkoper in huis te halen. De nieuwe bamboe lampenkap is ook nog niet op de Nederlandse IKEA-website te vinden. De lampenkap is alleen geschikt voor de Symfonisk-speakerlamp die we een tijd geleden hebben besproken. Daarbij is de lampenkap vervangbaar, zodat je er verschillende stijlen aan kunt geven. Het speakergedeelte is in samenwerking met Sonos ontwikkeld en geeft een behoorlijk goed geluid.

Bekijk ook Review IKEA Symfonisk speakerlamp: normaler dan ooit De IKEA Symfonisk-lamp is terug in een heel ander design. Deze speakerlamp die in samenwerking met Sonos is ontwikkeld, biedt keuze uit meerdere lampenkappen. In deze review bespreken we de plus- en minpunten van de IKEA Symfonisk lampspeaker.

Laatst schreven we nog over de IKEA Dirigera-hub, een nieuwe smart home-hub van de meubelfabrikant, die met Matter werkt en de huidige Tradfri-hub zal vervangen. Langzamerhand zou IKEA de huidige producten kunnen vervangen door accessoires die ook Matter-geschikt zijn – iets om rekening mee te houden als je van plan was om flink te gaan investeren. Daarnaast verkoopt IKEA ook een slimme knop voor het in- en uitschakelen van je lampen.