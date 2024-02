KPN heeft vanaf vandaag drie verschillende Unlimited-bundels. Daarbij is er onderling verschil in snelheid en het aantal MB's dat je kan delen. Ook de daglimiet is aangepast.

KPN had net als veel andere providers al een Unlimited-abonnement met onbeperkt mobiel internet. Vanaf vandaag zijn er drie varianten om uit te kiezen. De nieuwe onbeperkt bundels van KPN vallen onder de noemer Unlimited Series en hebben de namen Unlimited50, Unlimited300 en SuperUnlimited. Het nieuwe SuperUnlimited-abonnement biedt snelheden tot 600 Mbit/s, maar er zijn ook andere verschillen.

KPN Unlimited nu in drie versies

Unlimited50 is de goedkoopste variant en biedt een snelheid van maximaal 50 Mbit/s. Wil je snel internet, dan kom je uit bij Unlimited300. Deze heeft een maximale snelheid van 300 Mbit/s en dat komt overeen met de snelheid van de voorgaande Unlimited-bundel van KPN. De snelste verbinding vind je dus bij SuperUnlimited, met 600 Mbit/s. De prijzen liggen bij sim-only op respectievelijk €27,50, €32,50 en €35,-. Bij SuperUnlimited krijg je momenteel nog €2,50 extra korting, waardoor deze dezelfde prijs heeft als Unlimited300. Combineer je het met vast internet en tv van KPN thuis, dan krijg je nog eens €7,50 korting per maand (€5,- korting bij Unlimited50).

Maar er zijn onderling nog meer verschillen. Met Unlimited50 heb je 40GB per maand om in de EU te gebruiken en kun je ook maandelijks 40GB delen met andere KPN-gebruikers op hetzelfde adres. Bij Unlimited300 is dit voor beide 50GB per maand. Dit is hetzelfde als bij de vorige Unlimited-bundel. Tot slot kun je tot 75GB per maand in de EU gebruiken en tot 75GB per maand delen met het SuperUnlimited-abonnement.

Bij alle drie de Unlimited-bundels is het nieuwe daglimiet 20GB. Dit was voorheen nog 10GB. Is je daglimiet op, dan kun je altijd gratis extra bundels toevoegen, maar dit gaat dan in stapjes van kleinere bundels.

KPN had voorheen ook nog abonnementen met 0GB, 3GB, 12GB en 20GB, maar dat aanbod is nu aangepast. Je kan alleen nog kiezen voor 0GB, 6GB en 12GB. Deze hoeveelheden worden verdubbeld als je dit combineert met KPN Thuis.

Voor bestaande klanten van KPN verandert er niets. De nieuwe abonnementen zijn vanaf vandaag 5 februari 2024 beschikbaar.

