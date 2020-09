De populaire WeekCal agenda-app is de afgelopen dagen overspoeld met negatieve recensies vanwege het invoeren van betaalde pro-functies, zelfs voor functies waar eerder al voor betaald is. Ook op de iCulture-redactie ontvingen we veel klachten van gebruikers. De ontwikkelaar heeft dit nu weer teruggedraaid.

WeekCal is een van oorsprong Nederlandse agenda-app. Op iCulture hebben we al in 2011 over de app geschreven en hij staat ook hoog in onze lijst van de beste agenda-apps op de iPhone en iPad. De app is dan ook al heel lang populair onder lezers. Een groot deel van de gebruikers heeft jaren geleden al voor de app betaald. Sinds een tijdje is de app overgestapt naar een abonnementenmodel. Maar met de update van 19 september moesten gebruikers plotseling voor de meest standaardfuncties betalen, met als gevolg vele negatieve recensies in de App Store en klachten van iCulture-lezers. Een uitleg van de ontwikkelaar blijft uit.



WeekCal gebruikers boos vanwege plotselinge betaalde functies

iCulture-lezers Max en Gilbert lieten ons weten dat de ingevoerde betaalde functies het praktisch onmogelijk maken om de app nog langer te gebruiken zonder ervoor (opnieuw) te betalen. Zonder te betalen is bijvoorbeeld alleen de lijstweergave nog beschikbaar. Bovendien is het ook niet meer mogelijk om tussen weken te scrollen. Het zijn dus vooral de simpele functies die nu plotseling betaald zijn waar gebruikers boos om zijn.

De app was daardoor dus onbruikbaar geworden en alleen door te betalen voor het doorlopende abonnement kon je de meest standaardfuncties van een agenda-app nog gebruiken. De app heeft op moment van schrijven een beoordeling van 3,9 sterren, maar als je filtert op meest recente recensies zien we louter 1-ster beoordelingen.

Het meest opmerkelijke is dat in de update-omschrijving niets uitgelegd wordt over de verandering. Gebruikers die dus de nieuwste update installeren, werden plotseling verrast met extra betaalde functies. In de omschrijving staat alleen dat de app nu ondersteund wordt op de iPad, inclusief support voor Split View. We hebben geprobeerd contact op te nemen met de ontwikkelaar voor een reactie, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.

Wijziging weer teruggedraaid

Het lijkt erop dat de wijzigingen in de meest recente versie (13.2.2) nu weer teruggedraaid zijn. De functies waar je de afgelopen dagen plotseling voor moest betalen, zijn nu weer zonder extra kosten te gebruiken. Maar ook hier wordt met geen woord gerept over de veranderingen in de update-omschrijving.

Naast de gratis versie met betaald abonnement, is er ook nog een betaalde versie. Deze Fully Unlocked-versie kost €32,99, maar is sinds april van dit jaar niet meer bijgewerkt. Ondersteuning voor de iPad heeft deze versie dan ook niet.

Mocht je onzeker zijn over de toekomst van de app, check dan ook ons overzicht met de beste agenda-apps voor iPhone en iPad.