Lidl-lampen met HomeKit

Een tijdje geleden schreven we over slimme lampen van Action, Lidl, Kruidvat, Hema en meer. Deze maken allemaal gebruik van Tuya, een white label-platrorm waar winkelketens hun eigen logo op kunnen plakken. Het lijkt er nu op dat de lampen van Lidl ondersteuning voor HomeKit krijgen. Of dat ook voor de andere aanbieders geldt is nog niet helemaal zeker.



Zoals je in onze gids voor goedkope lampen kon lezen, is Lidl eigenlijk een uitzondering. Terwijl de Nederlandse winkelketens kiezen voor WiFi, is Lidl de enige die daarnaast ook Zigbee ondersteunt. Bovendien zijn deze lampen compatibel met Philips Hue en IKEA Tradfri. Je hebt voor deze lampen wel een hub nodig, bijvoorbeeld die van Lidl zelf (20 euro, starterkit voor 50 euro) of een bestaande hub van Philips Hue of IKEA. De lampen van Lidl zijn wel iets duurder, maar voor mensen die het serieus willen aanpakken kan het een betere investering zijn. Lampen zijn verkrijgbaar vanaf 10 euro. Daarmee is het een goed alternatief voor de Aqara-producten die al sinds 2017 verkrijgbaar zijn en wat betaalbaarder zijn dan Philips Hue.

Aanwijzingen voor HomeKit in Lidl Home-app

De Lidl smart home-producten waren vanaf het begin compatibel met Google Assistent, maar niet met HomeKit. Daar lijkt nu verandering in te komen. In de Lidl Home-app krijg je een pop-up of je toegang wil geven tot je woningdata voor HomeKit. Dat betekent nog niet dat de ondersteuning officieel is toegevoegd, maar dat het eraan komt. Wie niet kan wachten kan alvast met Siri Shortcuts aan de gang gaan.

Lidl is nog geen jaar bezig met smart home, maar heeft al heel wat producten uitgebracht, zoals verschillende lampen in wit en kleur, een afstandsbediening, een hub voor Zigbee 3.0, een slim stekkerblok, een ledstrip, een slim stopcontact, bewegingssensoren en contactsensoren. Het assortiment verschilt per regio. In de Lidl Home-app worden nog meer producten verklapt, zoals lichtpanelen, tuinlampen, een slimme kachel en een slimme deurbel. Of die binnenkort ook in Nederland in de winkel liggen is nog niet bekend, maar de HomeKit-ondersteuning… die lijkt er wel te komen!