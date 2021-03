Nog altijd werkt WhatsApp aan ondersteuning voor meerdere apparaten tegelijkertijd. Uit eerdere informatie is al gebleken dat je met WhatsApp binnenkort op vier van je apparaten kan chatten. Denk bijvoorbeeld aan je iPhone, iPad en nog een ander mobiel apparaat. Voordat WhatsApp zover is, moeten ze eerst het huidige systeem aanpassen. Een nieuw betaprogramma van WhatsApp Web is daarvoor de eerste stap, dat binnenkort naar iOS komt.



‘WhatsApp Web beta laat je chatten zonder verbinding met smartphone’

WABetaInfo heeft ontdekt dat WhatsApp het WhatsApp Web Beta-programma, dat eerder al gelekt was voor Android, ook naar iOS komt. Met dit speciale programma, waar uiteindelijk iedereen zich voor aan zou kunnen melden, kun je dus gebruikmaken van WhatsApp Web zonder dat je iPhone verbonden hoeft te zijn. WhatsApp werkt dan dus op een geheel zelfstandige manier. Dit is voornamelijk een test voor de toekomstige uitbreiding naar meerdere apparaten tegelijkertijd.

@WhatsApp will offer a WhatsApp Web Beta program for iOS and Android beta users, in order to use WhatsApp Web without having to keep your phone connected to the Internet!

Follow @WABetaInfo to discover when WhatsApp will open the beta program! Details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/IXaUrflm2E — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021

Met de huidige versie van WhatsApp Web (en ook WhatsApp Desktop) moet je de computer linken aan je iPhone. Alle berichten komen gewoon binnen op je iPhone, maar worden als het ware doorgestuurd naar je computer. Je iPhone moet dan dus verbonden zijn. Is je batterij leeg, dan kan je dus ook niet chatten. Met dit nieuwe betaprogramma is dat dus niet meer nodig. Omdat het nog om een beta gaat, zijn nog niet alle functies meteen beschikbaar. Het WhatsApp Web Beta programma werkt met Whatsapp Web, desktop en Portal, het slimme scherm en speaker van Facebook. Je kan tot vier apparaten tegelijk gebruiken.

Met dit programma komt WhatsApp in ieder geval een stapje dichterbij voor het realiseren van het ondersteunen van meerdere apparaten. WhatsApp is nu nog altijd gebonden aan je smartphone, maar als de beta succesvol verloopt kan de chatapp zich verder uitbreiden naar andere apparaten. Er wordt bijvoorbeeld ook nog altijd aan WhatsApp voor iPad.

Bekijk ook WhatsApp Web voor iPhone: dit moet je weten WhatsApp Web is de webversie van WhatsApp, zodat je ook vanaf een computer berichtjes naar vrienden kan sturen. In deze gids leggen we je uit wat er allemaal mogelijk is met WhatsApp Web en hoe je het met de iPhone gebruikt.

‘Afspeelsnelheid voor spraakberichten WhatsApp’

Een andere kleine verbetering waar WhatsApp aan werkt, zijn verschillende afspeelsnelheden voor spraakberichten in WhatsApp. Spraakberichten zijn populair, omdat je daarmee snel een ‘bericht’ kan sturen zonder dat je hoeft te typen. Maar als het een lang gesprek is, kan het beluisteren wat onhandig zijn. In de toekomst kun je dergelijke berichten op drie snelheden afspelen: de gewone snelheid, anderhalf keer zo snel en twee keer zo snel.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development. More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021

Het is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt, maar de functie zou binnenkort voor betagebruikers beschikbaar komen.