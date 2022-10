Eerder dit jaar kondigde Samsung de Smart Monitor M8 aan. Dit display doet qua ontwerp sterk denken aan de huidige iMac en heeft allerlei ingebouwde functies. Maar er komen meer slimme externe schermen op de markt en LG heeft haar eerste variant onthuld. De LG Smart Monitor 32SQ780S is binnenkort beschikbaar en heeft een 4K-resolutie, ingebouwde speakers en usb-c. Maar voor Apple-gebruikers is ondersteuning voor AirPlay 2 een interessante toevoeging.



LG Smart Monitor met AirPlay 2

Het 32-inch UHD 4K-display heeft een resolutie van 3840 x 2160 en een verversingsgraad van 60Hz. Er zitten twee 5W stereospeakers. Het slimme deel van dit scherm draait op webOS. Dat is hetzelfde besturingssysteem als de smart-tv’s van LG. Dat betekent dat het scherm uitgerust is met diverse standaardapps, zoals Netflix en Disney+. Maar dat heeft ook een ander voordeel: er zit AirPlay 2 in.

Net als met LG’s smart-tv’s kun je dankzij AirPlay in het LG Smart Monitor content vanaf je iPhone of iPad naar het scherm streamen. Denk bijvoorbeeld aan je foto’s of eigen filmpjes, maar ook content van streamingdiensten. Of je spiegelt je hele scherm van je iPhone of iPad dankzij AirPlay Mirroring. Deze functie zit niet standaard ingebouwd in Apple’s eigen Studio Display. Als je daarop iets via AirPlay wil tonen, heb je een Mac als AirPlay-ontvanger nodig. Dat hoeft bij LG’s Smart Monitor dus niet.

Het LG Smart Monitor heeft twee hdmi-poorten, drie gewone usb-poorten en een LAN-poort. Er zit ook een usb-c-poort op met ondersteuning voor 65W passthrough, zodat je een MacBook via de enkele kabel kan opladen en aansluiten. Het scherm heeft een in hoogte verstelbare Ergo-voet die je aan je bureau kunt bevestigen. Het display is daarmee ook kantelbaar. Het scherm is ook verticaal op te hangen.

De officiële aankondiging van het scherm volgt waarschijnlijk binnenkort. De exacte release is nog niet bekend, maar de Amerikaanse prijs wel: $499,99. Zoek je nu een alternatief, dan vind je dat in onze gids met de beste externe schermen voor de Mac.