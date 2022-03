Is Apple's Studio Display niet helemaal iets voor jou? Dan kun je terecht bij Samsung. De Samsung Smart Monitor M8 probeert je met vrolijke kleurtjes en het uiterlijk van de 24" iMac over te halen. Hij scoort vooral op prijs, want hij kost de helft.

Samsung Smart Monitor M8

Apple’s nieuwe Studio Display ligt vanaf €1.779,- in de winkel en is daarmee niet echt een koopje. Maar sommige mensen hadden voor dat geld nog iets betere specs verwacht. Wil je iets wat lijkt op een Apple-product, maar toch een stuk goedkoper is, dan heeft Samsung wat je zoekt. Deze nieuwe Smart Monitor M8 lijkt op een 24-inch iMac en kost maar €799,-. Hij ligt binnenkort in de Nederlandse winkels.



Groter, maar lagere resolutie

De Samsung Smart Monitor M8 is met z’n 32-inch formaat zelfs iets groter dan de Apple-producten waarmee het concurreert. Als inspiratiebron diende de vernieuwde iMac , die alleen in 24-inch formaat verkrijgbaar is. Apple’s Studio Display heeft een schermformaat van 27-inch, dus op papier lijkt deze Samsung-monitor prima te scoren. Hij heeft ingebouwde AirPlay 2 en in de persfoto’s is duidelijk materiaal van Apple TV+ te zien. Het ligt er dik bovenop wie Samsung op het oog heeft voor deze monitor: de Apple -gebruiker.

De behuizing is slechts 11,4 mm dun en qua kleuren kun je kiezen uit wit, roze, blauw en lichtgroen. Die kleur zie je vooral aan de achterkant en bij de strakke voet, want het scherm zelf heeft erg dunne randen. De resolutie van de M8 is 3.840 x 2.160 pixels (UHD) en hij heeft een helderheid van 400 nits. Qua verversingssnelheid heb je alleen 60Hz, maar de kijkhoek is met 178° weer wel royaal. Dankzij adaptieve verlichting wordt automatisch de helderheid aangepast aan de omstandigheden in de ruimte.

Niet altijd een computer nodig

Aan de achterkant zijn twee 5 Watt-speakers ingebouwd, die dankzij Adaptive Sound+ het geluid aanpassen aan het type geluid en de omgevingsgeluiden. Muziek klinkt daardoor anders dan spraak en in een drukke ruimte met veel geroezemoes probeert de monitor dat te overstemmen. Aan de achterkant vind je ook één micro-hdmi-aansluiting en twee usb-c-aansluitingen.

Je kunt Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ streamen zonder verbinding met een andere computer. Het enige wat je nodig hebt is een WiFi-verbinding. Ook kun je AirPlay 2 gebruiken vanaf je iPhone of iPad. Verder kun je Microsoft 365 gebruiken zonder dat je een computer nodig hebt. Dit komt omdat de M8 draait op een eigen besturingssysteem, Samsungs Tizen. Dit verklaart ook waarom op de persfoto’s van de monitor geen computer te zien is.

Via Bixby, Google Assistent en Amazon Alexa kun je onder andere je smart home aansturen. Daarnaast kun je je smart home-apparaten draadloos (via Bluetooth 4.2 of WiFi 5) verbinden met je SmartThings Hub. Voor de Samsung-fans is het verder nog goed om te weten dat er support is voor Samsung TV Plus. Ook goed om te weten: de microfoons staan altijd aan, ook als het scherm uit staat.

Je krijgt er een magnetische en verwijderbare 1080p webcam bij, de SlimFit Cam. Die beschikt over automatisch zoomen en gezichtstracking, zodat je een beetje hetzelfde effect als Center Stage krijgt.

Veel verschillen met Studio Display

We hebben het al over de prijs gehad: die ligt bij de M8 een stuk lager. Ook qua specs is er een groot verschil. Het Studio Display heeft een kleiner 27-inch scherm, maar wel een hogere resolutie (5.120 x 2.880 pixels, oftewel 5K). De helderheid van 600 nits ligt een stuk hoger en de 12-megapixel webcam is een stuk beter. AirPlay 2 zit er bij Apple niet in, bij Samsung wel. Dat komt omdat Apple er vanuit gaat dat je altijd een computer zult aansluiten. En de kijkhoek bij Apple is met 122° wel aanmerkelijk kleiner. Met zoveel verschillen wordt het nog een lastige keuze. Tenzij je voor prijs, formaat of kleur gaat, want dan heeft Samsung de beste papieren.

Je kunt de Samsung Smart Monitor M8 nu in pre-order bestellen. Hij heeft in Nederland een adviesprijs van €799,- maar wie geen haast heeft kan ook op de koopjes wachten, die er ongetwijfeld nog zullen komen.