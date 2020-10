Missschien wel het meest gewilde iPhone-accessoire van dit najaar is de Leren kaarthouder (Leather wallet) met MagSafe. Het hoesje is voor de komende maand uitverkocht. Toch is 'ie niet helemaal perfect.

Apple heeft dit najaar leveringsproblemen met twee accessoires: de Gevlochten Solobandjes hebben al vanaf de introductie een levertijd van 6 tot 8 weken. En nu is er bij de iPhone ook weer een leveringsprobleem: de Leren kaarthouder met MagSafe. Zelfs mensen die meteen hun bestelling hebben geplaatst moeten vaak een maand wachten. De exemplaren die in omloop zijn, blijken echter niet iedereen te bevallen. Misschien kun je beter uitkijken naar een ander type, zoals de siliconenhoes.



MagSafe kaarthouder van leer: 3 tot 4 pasjes

Eén van de vragen die Apple niet beantwoordt op de website, is hoeveel pasjes er nu eigenlijk in passen. Gelukkig geven verschillende reviewers daar antwoord op: er passen 3 normale pasjes in. Heb je wat dunnere pasjes of kaartjes zoals een visitekaartje, dan passen er 4 stuks in. Dit moet voldoende zijn om je essentiële pasjes bij je te dragen, zoals pinpas, rijbewijs en OV-kaart.

Leren kaarthouder: zwakkere magneten?

Het zijn dan wel meteen je meest belangrijke pasjes, die je niet graag kwijt wilt raken. En daar zit nu juist het probleem: als je de iPhone in je broekzak doet, kan het magnetische hoesje toch los gaan. Mogelijk heeft Apple wat minder sterke magneten gebruikt, om te voorkomen dat er schade optreedt aan je pasjes. Hoe dan ook: je plakt het makkelijk vast aan de achterkant, ook bovenop de siliconencase van Apple. Maar de verbinding is niet zo sterk als bij de MagSafe Charger.

Daarover klaagt bijvoorbeeld de reviewer van Engadget. Bij het uit zijn broekzak halen is het pasjesmapje al een paar keer losgeraakt. En ook de reviewer van The Verge merkte op dat de leren kaarthouder er wel opvallend snel vanaf valt.

In de video van MKBHD is na 10:15 te zien dat het hoesje los kan gaan bij het in je broekzak steken:

Sommige reviewers denken dat de wat zwakkere magneten wordt veroorzaakt door het feit dat ze speciaal zijn afgeschermd, om schade aan de pasjes te voorkomen. Maar er wordt ook over gesproken dat het designteam misschien iets te enthousiast was en het idee van een pasjeshoesje heeft doorgedrukt, voordat het engineering team er tevreden over was. In ieder geval is de kans dat je binnenkort een lederen kaarthoesje in handen hebt niet zo groot. De eerste worden pas weer vanaf 23 november geleverd.

Leren kaarthouder met MagSafe voor iPhone 12: 65 euro