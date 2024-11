Apple lijkt de Lightning-naar-mini-jack-adapter uit het assortiment te willen halen. Het accessoire is uitverkocht in de VS en ook in andere landen raakt de voorraad op. Snel in huis halen dus!

Ben je fan van Apple’s Lightning-naar-mini-jack-adapter, dan heb je waarschijnlijk nog maar kort de tijd om er eentje in huis te halen. Het lijkt erop dat Apple wil stoppen met de adapter, die samen met de iPhone 7 werd ingevoerd. In de VS is Apple gestopt met de verkoop van de adapter en ook in veel andere landen is het accessoire bijna uitverkocht. Op een opvolger hoeven we niet te rekenen. De Lightning-naar-minijack-adapter werd in 2016 voor het eerst uitgebracht en werd meegeleverd bij de iPhone 7 en iPhone 7 Plus. Dit was het jaar waarin Apple de moedige beslissing had genomen om de iPhones niet meer te voorzien van een koptelefoonaansluiting. Acht jaar later lijkt het accessoire z’n langste tijd te hebben gehad.

Met de adapter kun je bedrade oordopjes en koptelefoons met een 3,5mm plug aansluiten op de Lightning-poort van je iPhone. Dat Apple de adapter nog in het assortiment had zitten, is op zich niet zo vreemd, aangezien er nog steeds toestellen met Lightning-poort worden verkocht. Zelf heeft Apple de iPhone 14 (Plus) en de iPhone SE-modellen nog in het assortiment zitten. Voor de nieuwere toestellen met usb-c-poort heeft Apple ondertussen al een andere adapter uitgebracht. Ook die kost 10 euro en heeft dezelfde functie: zorgen dat je je favoriete oordopjes met plug kunt blijven gebruiken.

Heel even doken er klachten op over de adapter, die volgens muziekliefhebbers de audiokwaliteit zou verslechteren, waardoor er meer ruis te horen kon zijn. Maar zoals wel vaker bij dit soort zaken, bleek het uiteindelijk een storm in een glas water. De doorsnee gebruiker hoorde het verschil toch niet. De doorsnee gebruiker hoorde het verschil toch niet en veel mensen waren inmiddels bezig om op draadloze oortjes over te stappen. Apple verkoopt nog wel EarPods met alle drie aansluitingen: 3,5mm, Lightning én usb-c.

Eerder dit jaar is Apple ook al gestopt met de SuperDrive, de externe cd-lezer voor je Mac en MacBook. Die ging na 16 jaar met pensioen, terwijl de audio-adapter het maar 8 jaar heeft volgehouden. Zoals gezegd: de Lightning-naar-mini-jack-adapter is in Nederland nog steeds verkrijgbaar voor €10, zolang de voorraad strekt.