De kwartaalcijfers zijn weer achter de rug en dat betekent dat we de belangrijkste punten weer op een rij gaan zetten. Deze keer kijken we naar de hoogtepunten in het vierde fiscale kwartaal van 2020

#1 iPhone-verkopen gaan ‘best goed’

Misschien ben je een beetje geschrokken van het feit dat Apple 21% minder omzet uit iPhones heeft gehaald. Maar dat valt wel te verklaren: de iPhones kwamen dit jaar later op de markt en dat betekent dat ze niet zijn meegenomen in het septemberkwartaal. Normaal is september altijd de grote piek in de aanschaf van iPhones. Volgens Tim Cook hoeven we ons geen zorgen te maken: de eerste cijfers wijzen erop dat de verkoop ‘best goed’ gaat. Hij is optimistisch vanwege de 5G-ondersteuning, promoties bij providers en de loyale klantenkring.



#2 Veel onzekerheden in huidige kwartaal

Dit kwartaal zal de iPhone 12 zorgen voor een flink hogere omzet, maar toch ziet Apple veel onzekerheden. Normaal geeft het bedrijf een schatting van de verwachte omzet, zodat analisten weten waar ze rekening mee moeten houden, maar deze keer doet Apple dat niet. Volgens Tim Cook zijn er te veel onzekerheden vanwege COVID-19.

If you look at the case count, the case counts are climbing in Western Europe. They’re climbing in the United States. And so there’s still a sufficient level of uncertainty out there… we don’t believe that’s an environment to guide into.

#3 Apple heeft 585 miljoen abonnees

In een interview met Reuters gaf Cook aan dat Apple nu 585 miljoen abonnees heeft op de verschillende platformen. Dit jaar zal de mijlpaal van 600 miljoen abonnees nog worden gehaald. Eén van de nieuwkomers op dat punt is Fitness+, dat nog dit jaar van start gaat in een beperkt aantal landen. Nederland en België zitten niet daarbij.

#4 Gemiddelde groei van 25%

Als je de iPhone even buiten beschouwing laat, is Apple in het afgelopen kwartaal met gemiddeld 25% gegroeid, vertelde CFO Luca Maestri in een interview met de Financial Times. Dit is in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Mac groeide 29 procent, de iPad zelfs met 46 procent. Bij wearables ging het ook goed met een groei van 21 procent en uiteraard groeiden de diensten ook weer verder.

#5 Tegenvaller in China

In China gaat het wat minder goed: er werd $7,9 miljard omzet gedraaid en dat was vorig jaar nog $11,1 miljard. Toch vindt Tim Cook dat er beter dan verwacht werd gepresteerd, ondanks de val van 28,9%. “China is de regio die de meeste impact heeft gehad door het ontbreken van nieuwe iPhones in het september-kwartaal”, aldus Cook. “Toch versloegen we onze eigen verwachtingen in de regio, door de omzet uit andere producten dan de iPhone met dubbele cijfers te laten groeien.” Cook heeft er vertrouwen in dat er volgen kwartaal weer groei in China is.

Grafiek via: Malcolm Owen

#6 Grote tekorten bij iPhone, iPad, Mac en Apple Watch

Het zal niemand ontgaan zijn: er zijn op dit moment leveringsproblemen bij allerlei apparaten en accessoires. Dat begon al bij de Apple Watch, toen sommige modellen niet meteen leverbaar waren. Ook de (gevlochten) solobandjes hebben een levertijd van meerdere weken, terwijl de leren kaarthouders voor de iPhone 12-serie standaard nergens op voorraad zijn. Apple ziet die problemen in de toeleveringsketen ook. Tim Cook gaf toe dat sommige producten zoals de iPhone, Apple Watch, Mac en iPad soms moeilijk leverbaar zijn. Een reden gaf de CEO niet, maar het zou een combinatie kunnen zijn van moeilijker productieomstandigheden door het coronavirus en hoger dan verwachte vraag. Apple werkt er in ieder geval aan om het op te lossen.

#7 Er komen nog spannende dingen aan!

Daar is ‘ie weer, Tim Cook’s mysterieuze uitspraak over “a few more exciting things” die er nog aan zitten te komen. Er komen in 2020 nog een paar producten uit waarover Cook ook deze keer weer erg enthousiast is. Hij mag er alleen nog niets over zeggen. “Without giving away too much, I can tell you that this year has a few more exciting things in store”, aldus Cook. Waarschijnlijk gaat het daarbij over de Apple Silicon Mac of over de langverwachte AirTags.

#8 Apple profiteerde van COVID-19

Voor heel wat mensen is COVID-19 dramatisch, voor Apple is het een gouden periode. Volgens Cook zorgde COVID-19 ervoor dat Apple nieuwe hoogtepunten op het gebied van innovatie heeft bereikt. “Dit jaar hebben we niet alleen onze meest krachtige generatie hardware, software en services uitgebracht, maar we hebben het op een manier gedaan waarbij we elk gedeelte van het innovatieproces opnieuw hebben uitgedacht.” Ook de aankondiging van die nieuwe producten is vernieuwd: geen klappend publiek meer in een zaal, maar flitsende promotiefilms die veel op het algemene publiek zijn gericht dan op de media. Cook prees zijn personeel, dat nu vanuit keukens en slaapkamers moet werken.

#9 5G komt precies op het juiste moment

Apple was niet de eerste met een 5G-telefoon, maar het komt volgens Cook wel op precies het juiste moment. De dekking in de VS is nog matig, maar door nauw samen te werken met providers probeert Apple toch het beste ervan te maken. En de toestellen die je nu koopt zullen over twee, drie jaar nog steeds in gebruik zijn als 5G een stuk gangbaarder is.

#10 Thuiswerken is het nieuwe normaal

Als de pandemie ooit voorbij is, gaan we niet meer terug naar de oude manier van werken, denkt Cook. Thuiswerken is het nieuwe normaal geworden en al die mensen hebben extra apparatuur nodig om lekker te kunnen werken. Daar kan Apple van profiteren, met de verkoop van iPads en Macs. “Normaal zal iets anders zijn”, vindt Cook en duidt daarbij op leren en werken op afstand. “Ik denk niet dat we terug gaan naar waar we stonden en ik denk dat iPads en Macs daardoor nog belangrijker worden.” Kortom: maak je maar niet druk over Apple.

