Het is alweer een tijd geleden dat we schreven over de iRobot Roomba-stofzuigers. Het bedrijf heeft dan ook al een tijdje geen nieuwe modellen uitgebracht. Eén van de nieuwste is de Braava dweilrobot. Vandaag kondigt iRobot een nieuwe grote software-update voor bestaande modellen uit. De Genuis Home Intelligence-functie moet ervoor zorgen dat de stofzuiger efficiënter je huis schoonmaakt.



iRobot Genius Home Intelligence functie

De functie maakt onderdeel uit van de vernieuwde iRobot Home-app. De grote update wordt deze week uitgerold. Met de nieuwe functie is het bijvoorbeeld mogelijk om de robot te laten stofzuigen zodra jij het huis uit gaat. Het is een aanvulling op de normale tijdsschema’s die je in kan stellen om de stofzuiger aan het werk te laten gaan. Volgens de CEO van iRobot was de traditionele manier van schoonmaakbeurten inplannen niet genoeg voor veel gebruikers. De nieuwe slimme routines werken met IFTTT, waardoor je de iRobot ook kan starten door hem te koppelen met andere slimme apparaten in huis.

Deze nieuwe slimmere routines komen naar alle wifi-robotstofzuigers van Roomba. De duurdere i7 en s9 krijgen nog meer nieuwe functies. Je kan op de kaart van je huis aangeven welke zones de stofzuiger op bepaalde momenten moet schoonmaken. Deze slimmere stofzuigers kunnen ook suggesties geven voor plekken die sneller vies worden, zodat hij ze vaker schoonmaakt op momenten dat het belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken onder de eettafel, vlak na het avondeten.

iRobot heeft met het slimmere systeem de stofzuigers aangeleerd hoe bepaalde meubels eruitzien, zodat hij ze beter kan herkennen. Je kan daarmee ook zones markeren om juist uit de buurt te blijven, bijvoorbeeld bij meubels waar de robotstofzuiger vaak vastloopt. Alle nieuwe Genius-functies worden de komende week uitgerold naar gebruikers.

Check ook ons overzicht met robotstofzuigers met iPhone-bediening, mocht je nog geen geschikt model in huis hebben.