Een beveiligingsonderzoeker heeft een lek ontdekt in Safari, waarbij lokale gegevens van je iPhone, iPad of Mac in verkeerde handen kan komen. Apple erkent het probleem, maar heeft geen haast om het te fixen.

Beveiligingsonderzoekers ontdekken geregeld grote en minder grote beveiligingslekken in software van bedrijven zoals Apple. Vaak worden dergelijke problemen direct bij de fabrikant gemeld, waarna ze pas openbaar gemaakt worden zodra het lek gedicht is. Maar bij de ontdekking van onderzoeker Pawel Wylecial is dat niet het geval. In een blogpost zet hij uiteen hoe het lek werkt, omdat hij niet tevreden is met de tijd die Apple ervoor neemt om het lek te dichten.



Lek in Safari bij delen van links

Het probleem zit hem in de Web Share API van Apple. Websitemakers kunnen dit gebruiken om op hun website en knop toe te voegen om bijvoorbeeld een pagina te delen via e-mail, een iMessage-bericht of andere apps. Maar deze tool ondersteunt ook het zogenaamde file: scheme, waardoor een gebruiker zonder medeweten lokale bestanden van het apparaat meestuurt.

Deze bestanden kunnen persoonlijke informatie bevatten. In een video laat hij zien hoe dit in zijn werk gaat. De onderzoeker erkent dat het gevaar klein is, omdat er handelingen van de gebruiker nodig zijn om er misbruik van te maken. Toch kunnen websites er misbruik van maken en zo lokale bestanden buitmaken.

Kritiek op Apple’s afhandeling van beveiligingslekken

In april heeft de onderzoeker Apple op de hoogte gebracht van het probleem. Vier maanden later heeft Apple nog steeds geen fix uitgebracht. Apple verzocht de onderzoeker het lek niet te publiceren, omdat de aankomende fix hiervoor uitgesteld is naar 2021. Standaard hanteren bedrijven een termijn van 90 dagen na het melden van een beveiligingslek.

Er is vanuit beveiligingsonderzoekers vaker kritiek op de manier hoe Apple om gaat met dergelijke lekken. Apple zou beveiligingsonderzoekers vooral de mond willen snoeren. Het duurt te lang voordat lekken gedicht worden en zolang er geen oplossing is, mogen ontdekkers van de lekken er niet over publiceren.

Afgelopen juli kondigde Apple het Security Research Device programma aan. Onderzoekers krijgen van Apple hackervriendelijke iPhones, om op deze manier makkelijker beveiligingsproblemen te ontdekken. Volgens Google’s Project Zero-team zijn de regels rondom dit programma veel te strikt en is het vooral bedoeld om ontdekkingen stil te houden.