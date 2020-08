Fitbit introduceert vandaag twee nieuwe sporthorloges en een activiteitentracker. De Fitbit Versa 3 is de opvolger van de al bestaande Versa 2. En de Fitbit Sense is een compleet nieuw high-end horloge met veel aandacht voor stress en welzijn. Daarnaast komt er de FItbit Inspire 2 aan voor mensen die alleen een armband nodig hebben.

Nieuwe Fitbit-producten voor najaar 2020

De nieuwe producten werden aangekondigd tijdens een virtuele persbijeenkomst De Fitbit Sense gaat €329,95 kosten en is per direct via pre-order beschikbaar bij Fitbit.com en bij retailers zoals Coolblue en Bol.com. De Fitbit Versa 3 is ook op korte termijn verkrijgbaar en is met een prijs van €229,95 honderd euro goedkoper. De Inspire 2 is het goedkoopste nieuwe product en kost €99,95. Voor alle genoemde producten zijn accessoires verkrijgbaar, zoals vervangende bandjes.



Fitbit Sense: geavanceerde smartwatch

Met de Fitbit Sense wil het dochterbedrijf van Google een stap verder gaan. Het is de meest geavanceerde smartwatch dat het bedrijf heeft uitgebracht en het lijkt daarbij te gaan om een vervanger van de Ionic.

De Fitbit Sense is vooral gericht op mensen die stress, ontspanning en geestelijk welzijn belangrijk vinden. Er zit een elektrodermale activiteitssensor (EDA) in, die je helpt stress te beheren. Ook is de hartslagmeter vernieuwd en zit er een nieuwe ECG-app in. Een huidtemperatuursensor meet of de temperatuur aan het oppervlak van je pols nog steeds binnen acceptabele grenzen valt.

De Fitbit Sense heeft ruim 6 dagen batterijduur en wordt geleverd met een proefabonnement van Fitbit Premium voor zes maanden. Fitbit Premium is bovendien nu in Nederland verkrijgbaar en is vertaald naar het Nederlands. Op een nieuw gezondheidsdashboard kun je je hartslagvariabelen, ademhalingsfrequentie en SpO2 raadplegen.

Fitbit Sense is verkrijgbaar voor € 329,95 in carbon/roestvrij staal antraciet en ivoorwit/zachtgoud roestvrij staal. Daarmee is het een stuk goedkoper dan de Apple Watch Series 5, maar ook honderd euro duurder dan de Series 3. Accessoires zijn verkrijgbaar vanaf €24,95/29,95 zoals gerecyclede geweven bandjes, een regenboogbandje, sportbandjes en meer. Voor Fitbit heeft ontwerper Victor Glemaud speciale gebreide bandjes ontworpen die voor €39,95 in de winkel liggen.

Fitbit Versa 3: vernieuwde opvolger

Ook nieuw is de Fitbit Versa 3, de opvolger van Fitbit’s populairste smartwatch. Deze heeft ingebouwde GPS, toont een kaart van je trainingsintensiteit in de app en heeft verbeterde PurePulse 2.0 technologie. De Versa 3 heeft meer functies gekregen, waaronder een ingebouwde luidspreker en microfoon om telefoongesprekken te voeren. Je kunt ook opdrachten geven aan Google Assistant, om bijvoorbeeld herinneringen in te stellen voor je training of om slimme apparaten thuis te bedienen.

Er zit Fitbit Pay en Spotify op en je hebt toegang tot duizenden apps en wijzerplaten in de softwarewinkel van Fitbit. Het design en de interface zijn ook wat meer richting de Fitbit Sense getrokken, met zachtere lijnen en meer comfort. Alle functies die je op de Fitbit Versa 3 hebt, vind je ook op de Sense. De batterijduur is eveneens 6 dagen en je kunt accessoires onderling uitwisselen.

De Fitbit Versa 3 is verkrijgbaar voor €229.95 in zwart aluminium, antiekroze/zachtgoud aluminium en nachtblauw/zachtgoud aluminium. Ook hierbij kun je verschillende bandjes kopen.

Fitbit Inspire

Ook voor mensen die een eenvoudige fitnesstracker zoeken is er ook iets nieuws: de opvolger van de Inspire HR. De Fitbit Inspire 2 bevat meer geavanceerde functies. zoals minuten in actieve zones, een verbeterd design en een levendiger scherm. Met een batterijduur van 10 dagen is dit het langste tot nu toe. Er zitten meer dan 20 trainingen in, je kunt je slaap en hartslag meten en kunt voeding, hydratatie en gewicht vastleggen. Hierbij krijg je één jaar Fitbit Premium.

De Fitbit Inspire 2 ligt voor €99,95 in de winkel in zwart, ivoorwit en antiekroze. Ook hierbij kun je accessoires kopen, zoals mesh en lederen bandjes vanaf €19,95.

Alle genoemde producten zijn per direct in pre-order verkrijgbaar en verschijnen later vandaag in de webwinkels van Coolblue en Bol.com.