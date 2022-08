Opnieuw een opmerkelijke overname op het gebied van smart home: Amazon neemt de maker van de Roomba slimme stofzuigers over. Is het slecht nieuws voor HomeKit-gebruikers, of maakt het eigenlijk niet zoveel uit.

Eerder nam Amazon al deurbellenmaker Ring (2018) en de routerfabrikant Eero (2019) over. Beide overnames waren slecht nieuws voor HomeKit-gebruikers: Eero maakte HomeKit-geschikte routers, maar is daar bij de nieuwste generatie helaas weer van afgestapt. En Ring kondigde ooit HomeKit-ondersteuning aan voor de deurbellen, maar krabbelde later weer terug. Ook nam Amazon in 2017 een ander smart home-merk over, namelijk Blink. Deze maker van beveiligingscamera’s is populair in de VS, maar heeft nooit ondersteuning voor HomeKit gekregen. Datzelfde geldt trouwens ook voor de overname die vandaag bekend wordt gemaakt. De Roomba-stofzuigers van iRobot zijn weliswaar populair, maar ze zijn niet geschikt voor HomeKit. Dat komt omdat stofzuigers nog geen goedgekeurde HomeKit-productcategorie zijn.



Wel is het nu al mogelijk om je Roomba-stofzuiger met Siri aan te sturen via de iRobot-app voor iOS . De kans is groot dat toekomstige functies vooral de nadruk op Amazon’s eigen assistent Alexa zullen leggen, dus in die zin is de overname minder gunstig voor Apple -gebruikers. Als je erop rekende ooit je robotstofzuiger volledig met HomeKit te kunnen aansturen, dan was de kans bij iRobot toch al minimaal.

Amazon telt $1,7 miljard neer om iRobot te kunnen overnemen. De overname gaat door als de instanties het goedkeuren; wanneer de deal is afgerond is nu nog niet bekend. Wel weten we wat de plannen met iRobot zijn: Amazon wil het team gebruiken om dingen “uit te vinden die het leven makkelijker en leuker maken”. Dat klinkt alsof het vooral nieuwe en betere consumentenproducten gaat opleveren, maar Amazon heeft er zelf ook belang bij. Ze hebben robots ontwikkeld die pakketten sorteren in de magazijnen.

iRobot maakt sinds 2002 de Roomba stofzuigers die automatisch de kamer schoonmaken. Er zouden inmiddels meer dan 30 miljoen stuks zijn verkocht, die behalve stofzuigen ook kunnen dweilen. Toch is iRobot de afgelopen jaren op het gebied van functies ingehaald door andere slimme stofzuigmerken zoals Roborock. Zo kunnen de stofzuigers ook je kamer in kaart brengen, waarna je de stofzuiger naar een specifieke locatie kan sturen. Bij de Roomba-stofzuigers werkt dat alleen op de duurdere modellen, terwijl andere merken het als standaardfunctie zien. Ook kan een Roomba vaak niet tegelijk stofzuigen en dweilen.