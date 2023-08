Deze Roomba’s kunnen (met wat moeite) wisselen tussen stofzuigen en dweilen

Roomba Combo j5+ en de Combo i5+

De robotstofzuigers van ‘nieuwere’ merken zoals Dreame, Roborock en Eufy hebben vaak een combinatie van stofzuigen en dweilen. Bij de al veel langer bestaande fabrikant iRobot zijn de functies vaak gescheiden: je kunt stofzuigen met de Roomba en dweilen met de Braava. Daar kwam voorzichtig verandering in toen de Roomba Combo j7+ uitkwam, die automatisch kon afwisselen tussen stofzuigen en dweilen. Bij de goedkopere modellen die nu worden aangekondigd zul je echter zelf de stofzuig- en dweilbakken moeten verwisselen. Het gaat om de Roomba Combo j5+ en de Combo i5+.



Je krijgt bij deze robotstofzuigers twee opvangbakken: de ene zuigt stof op en de andere bevat een watertank en is geschikt om te dweilen. Afhankelijk van de gewenste schoonmaakklus moet je de juiste bak plaatsen. Hiermee probeert iRobot een balans te vinden tussen een zo compact mogelijk apparaat en zoveel mogelijk functies. De bakken zijn relatief klein: 210 ml voor de watertank en 360 voor de stofbak.

Ben je de normale stofzuigende Roomba gewend, dan is er niet zoveel verschil met de eerder verschenen modellen. Er zit een basisstation bij die de stofbak kan legen, zodat je zelf geen vieze handen hoeft te maken. Het dweilgedeelte lijkt helemaal zelfstandig te functioneren. Er is geen verbinding met de rest van de robot en er is ook geen watersproeier of scrobfunctie. Het gaat om een watertank die de dweil nat houdt, terwijl deze over de vloer sleept. Tijdens het dweilen worden alle zuigfuncties uitgeschakeld.

De Roomba Combo i5+ is niet geschikt voor mensen met vloerbedekking en vloerkleden. Je kunt namelijk niet (zoals bij de duurdere J5+) je huis in kaart laten brengen en niet-dweilen-zones aangeven. Bij de i5+ zijn er minder sensoren aanwezig, waardoor hij domweg alles gaat zuigen en dweilen. Volgens de fabrikant is dit goedkopere model dan ook vooral bedoeld voor kleinere huizen met voornamelijk harde vloeren.

Prijs en verkrijgbaarheid Roomba Combo-modellen

De Roomba Combo i5+ met Clean Base Automatic Dirt Disposal (een basisstation dat het stof afvoert) kost 699 euro en is per direct te koop. Dit model is ook verkrijgbaar zonder basisstation en kost dan 449 euro. De Roomba Combo j5+ en Combo j5 komen later dit jaar beschikbaar; dan zullen ook de prijzen bekend worden gemaakt.

Let op dat je de juiste variant te pakken hebt. De Roomba J5+ en Roomba i5+ werden al eerder uitgebracht, maar krijgen nu een upgrade naar ‘Combo’. iRobot deed dit eerder bij de Roomba i8+, die voorzien werd van een extra dweilbak en ook ‘Combo’ in de naam kreeg. Wil je niet steeds de bakken verwisselen, dan moet je de eerder genoemde luxevariant Roomba Combo j7+ hebben.