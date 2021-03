Er is een foto opgedoken van mogelijk het voorste paneel van de iPhone 13, waarop een kleinere notch te zien is. De inkeping is een stuk smaller, dankzij een nieuwe locatie voor de oorspeaker.

Al eerder beweerden bronnen dat de iPhone 13 een kleinere notch zou krijgen. De notch is de inkeping bovenaan het scherm, waar de sensoren van Face ID, frontcamera en de oorspeaker in verwerkt zijn. Al sinds de komst van de iPhones zonder thuisknop in 2017 ziet de notch er hetzelfde uit, hoewel er al meermaals geruchten zijn over een kleinere notch. Dit jaar zou het er dan echt van komen, maar hoe klein wordt de notch en hoe gaat Apple dit realiseren? Een nieuwe foto van de iPhone 13-notch laat zien hoe Apple dit mogelijk gaat aanpakken.



‘Foto iPhone 13 notch toont kleiner formaat’

De foto is in handen van MacRumors, die de afbeelding weer kregen van het Griekse reparatiebedrijfje iRepair. Het is onduidelijk in hoeverre dit om een legitieme foto gaat, dus neem de afbeelding met een flinke korrel zout. Het zou gaan om een set panelen van de voorkant van de iPhone 13-modellen. Hoe het bedrijf aan deze foto gekomen is, is niet duidelijk. Op de foto is in ieder geval een notch te zien die een stuk kleiner is, waardoor er zowel links als rechts meer ruimte is.

De notch is kleiner doordat de oorspeaker naar boven verplaatst is. Apple zou deze tegen de rand van de behuizing kunnen plaatsen, waardoor de sensoren voor Face ID dichter bij elkaar staan en er dus een kleinere inkeping is. Op de foto zien we drie verschillende schermformaten. Het zou gaan om dezelfde afmetingen van 5,4-, 6,1- en 6,7-inch.

Wij houden in ieder geval nog een flinke slag om de arm. Het duurt nog maanden voordat de massaproductie van de iPhone 13-serie van start gaat en rond deze tijd van het jaar gaan er ieder jaar allerlei geruchten over het ontwerp en specificaties. De meeste geruchten hebben we eerder al voor je op een rij gezet in onze vooruitblik met verwachtingen voor de iPhones van 2021.