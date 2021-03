Blijft Apple de notch nog gebruiken in toekomstige iPhones? Als het aan de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo ligt niet. Apple zou in 2022 een iPhone zonder notch uitbrengen. In plaats daarvan zou Apple een cameragaatje gebruiken.

Vandaag komt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo met een reeks voorspellingen over toekomstige Apple-producten. De analist weet altijd vroegtijdig betrouwbare informatie te delen, waardoor hij een interessante bron is. Deze keer spreekt hij over één van de toekomstige iPhones van 2022. Hij denkt dat Apple bij sommige modellen de notch verwijdert, in ruil van een zogenaamde punch-hole.



‘iPhone in 2022 heeft geen notch maar punch-hole’

De notch van de iPhone vinden we al sinds de iPhone X aan de bovenkant van het scherm en is inmiddels een handelsmerk geworden. In de notch zit veel technologie verwerkt, zoals de selfiecamera, de sensoren voor Face ID en de oorspeaker. Nu beweert de analist dat de notch in 2022 gaat verdwijnen. In plaats daarvan kiest Apple voor de punch-hole, een klein rond gaatje bovenaan het scherm waar de camera in verwerkt zit. Samsung gebruikt dit ook op hun recente toestellen.

De analist denkt dat Apple op zijn minst de high-end iPhones van 2022 zal voorzien van zo’n cameragaatje, maar als het meezit krijgen alle modellen dit ontwerp. Andere details hoe Apple dit voor elkaar gaat krijgen, zijn niet bekend. Mogelijk kan Apple de sensoren van Face ID op een andere manier in het toestel verwerken. Volgens de analist heeft de iPhone 13 al een kleinere notch en volgend jaar zou deze dus helemaal verdwijnen.

Apple kan er ook voor kiezen om helemaal te stoppen met Face ID en over te stappen naar Touch ID in het scherm. Maar als het even mee zit, keert Touch ID in de iPhone 13 al terug met een optische sensor. Apple zou dit kunnen combineren met Face ID, om je toestel extra veilig te maken.

‘Volledig schermvullend in 2023’

Als we nog verder kijken, voorspelt de analist dat Apple in 2023 de iPhone voorziet van een volledig schermvullend display. Dat betekent dat er zowel geen notch als geen punch-hole bovenaan het scherm zit. De voorwaarde is wel dat de ontwikkeling van allerlei technieken soepel moet verlopen, zoals een Touch ID-scanner in het display.

