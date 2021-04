Het eerste event van het jaar staat voor de deur. Apple gaat daar vermoedelijk weer diverse producten aankondigen. Naar welke kijk jij het meest uit? Stem in onze poll over het april 2021-event!

Het is voor het eerst sinds 2010 dat Apple weer een event in april houdt, hoewel je het ook kan zien als een verlaat maart-event. Apple heeft namelijk nog geen één nieuw product aangekondigd voor dit jaar, dus het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt. Op 20 april gaat dat gebeuren, want dat is de datum van Apple’s april-event. In deze poll kun je nu al laten weten op welke aankondiging jij niet kan wachten.



iCulture peilt april 2021-event: waar kijk jij het meest naar uit?

Apple staat op het punt een aantal producten aan te kondigen. De grootste zekerheid is de iPad Pro 2021, dat dit jaar een mini-LED display krijgt op het grootste model. Een ander product waar we al een tijdje op wachten, is de AirTag. Gaat Apple de tracker voor je sleutelbos, rugtas en andere voorwerpen eindelijk aankondigen? De afgelopen tijd zijn er ook nog geruchten geweest over andere nieuwe aankomende producten, zoals de iMac, nieuwe MacBooks, AirPods en de Apple TV.

Lang niet alle producten worden tijdens het event verwacht. De meeste kans hebben de iPad Pro, AirTag en nieuwe iMac. Maar misschien kan jij niet wachten totdat Apple eindelijk eens een nieuwe Apple TV onthult of zit je al met je portemonnee klaar om nieuwe AirPods te kopen. Ook liggen de nieuwe software-updates nog in het verschiet (zoals iOS 14.5). Stem daarom in onze poll waar jij het meest naar uitkijkt.

Het invullen van de poll kan ook via deze link!

Voor meer informatie lees je ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor Apple’s april 2021-event. Als je alvast in de stemming wil komen, dan kun je je iPhone ook een mooie wallpaper in het teken van het april-event geven.