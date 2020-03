Bovenin de statusbalk van je iPhone, iPad of iPod touch vind je diverse icoontjes en letters, zoals maantje en een letter B. Wat betekenen al deze icoontjes? We leggen het uit in deze tip.



De iPhone en iPad zitten vol met allerlei functies en bij veel van deze functies hoort een statussymbool die in de balk bovenaan je scherm verschijnt. Maar welk icoontje betekent nou wat? In deze tip leggen we ze stuk voor stuk uit. Op de iPhone X bevinden de icoontjes zich soms op een iets andere plek, vanwege de inkeping bovenin het scherm. Maar de betekenis is hetzelfde.

Signaalsterkte: dit zijn de bolletjes of staafjes aan de linkerkant van het scherm. Hoe meer gevulde bolletjes, hoe beter je bereik. Heb je helemaal geen bereik, dan staat er ‘Geen service’.

Vliegtuigmodus: in vliegtuigmodus zijn alle draadloze voorzieningen uitgeschakeld (Wi-Fi, Bluetooth, GSM- en dataverbinding). Handig in ziekenhuizen, vliegtuigen en andere plekken waar je je telefoon moet uitschakelen. Te vinden via Instellingen > Vliegtuigmodus. De optie is ook te bereiken via het Bedieningspaneel.

Operatornaam: hier vind je de naam van de operator waar je mee verbonden bent, zoals KPN, Vodafone of T-Mobile. Ben je in het buitenland, dan zie je hier ook de naam van de lokale provider.

4G: dit symbool wordt zichtbaar wanneer er een snelle dataverbinding beschikbaar is. Heb je geen 4G-abonnement of is 4G niet beschikbaar, dan vind je hier symbool 3G. Een stap lager dan 3G is Edge, wat aangeduid wordt met een hoofdletter E. Tot slot kun je op deze plek de aanduiding GPRS tegenkomen, de langzaamste vorm van mobiel internet.

Wi-Fi: zodra je met Wi-Fi verbonden bent, wordt één van de iconen hierboven vervangen door drie bogen. Hoe meer witte boogjes je ziet, hoe beter de verbinding met het Wi-Fi-netwerk.

VPN: voor de meeste mensen geen dagelijks symbool. Een VPN is een virtual private network, bedoeld om een beveiligde verbinding met een bedrijfsnetwerk te maken. Als de letters VPN zichtbaar zijn kun je dus gerust wachtwoorden en pincodes invoeren (bij onbeveiligd internetten via een Wi-Fi-hotspot is dat niet aan te raden).

Persoonlijke hotspot: gebruik je je mobiele internetverbinding van je iPhone om deze te delen met een ander apparaat. Dit ketting-symbool geeft deze functie aan.

Synchroniseren: om apps, muziek, boeken, etc. te synchroniseren tussen iTunes en de iPhone kan je je iPhone synchroniseren. Als je dat doet verschijnen er twee ronddraaiende pijltjes boven in de statusbalk. Dit gebeurt zowel als je synct met kabel, maar ook als je dat draadloos doet.

Netwerkactiviteit: rondbewegende streepjes geven aan dat er netwerkactiviteit gaande is, bijvoorbeeld het laden van een website of het downloaden van een app. Dit symbool is niet zichtbaar op de iPhone X.

Doorschakelen: een telefoon met een horizontaal pijltje geeft aan dat de telefoon doorgeschakeld is. Dit stel je in via Instellingen > Telefoon.

Maantje: dit doorzichtige maantje geeft aan dat de iPhone op Niet storen-stand staat. Hierdoor zal de iPhone geen geluid maken, niet trillen en licht het scherm niet op als je een melding krijgt.

Rotatievergrendeling: een hangslot met een pijltje eromheen staat rechts in je statusbalk. Dit betekent dat de iPhone is vergrendeld in portretmode. Om deze vergrendeling uit te zetten, open je het Bedieningspaneel.

Locatievoorzieningen: een windroos rechts in de statusbalk geeft aan dat een applicatie je GPS gebruikt om je locatie te bepalen. Wil je niet dat een bepaalde app dit doet of wil je het totaal uitschakelen, ga dan naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Hier kun je de functie per applicatie uitschakelen, of in zijn geheel. Een omlijnde windroos geeft geofencing aan.

Wekker: heb je via de Klok-app de wekker ingesteld, dan is dat zichtbaar aan het kloksymbooltje bovenin het scherm. De wekker geeft altijd 9:00 uur aan, niet de ingestelde tijd.

AirPlay: AirPlay is een methode om muziek, filmpjes en foto’s vanaf je iOS apparaat te streamen naar je Apple TV of ander AirPlay-apparaat. Ook kan je je device volledig weergeven op je TV-scherm en zo bijvoorbeeld twitteren vanaf een groot scherm. Je zet AirPlay aan via het Bedieningspaneel. Als Airplay actief is verschijnt het symbool (rechthoek met driehoek) rechts naast de batterij. Gebruik je AirPlay om je volledige scherm te spiegelen, dan kleurt de statusbalk blauw.

Bluetooth: een gestyleerd B-symbooltje geeft aan dat Bluetooth actief is en dat er een apparaat is aangesloten, bijvoorbeeld een headset of carkit. Een grijze B duidt erop dat Bluetooth wel is ingeschakeld, maar dat er geen apparaat is aangesloten.

Batterij: het batterijsymbool geeft aan hoeveel batterijlading nog resteert. Via Instellingen > Batterij kun je instellen of er een batterijpercentage getoond moet worden. Als het batterijsymbool rood wordt is het tijd om te laden. Het batterijsymbool kleurt geel als de energiebesparingsmodus ingeschakeld is. Op de iPhone X kun je het batterijpercentage bekijken door het Bedieningspaneel te openen, door het toestel aan te sluiten op een stroombron of door het aan Siri te vragen.