Apple werkt aan de iPhone 9 Plus, een nieuwe grote versie van de betaalbare iPhone 9. In de code van een vroege versie van iOS 14 zijn aanwijzingen naar dit toestel gevonden.

Dat Apple werkt aan een nieuwe betaalbare iPhone 9, mag inmiddels geen geheim meer zijn. De geruchten stapelen zich de afgelopen maanden op. Het is nu nog een kwestie van wachten op de aankondiging, al is nog onduidelijk wanneer dit precies gepland staat. Vandaag is er informatie opgedoken over nóg een nieuw model. 9to5Mac ontdekte in de code van de gelekte vroege versie van iOS 14 aanwijzingen naar dit nieuwe model. Het gaat om de iPhone 9 Plus waar Apple aan zou werken.



‘iOS 14 onthult iPhone 9 Plus’

De iPhone 9, zoals deze voorlopig heet, wordt een 4,7-inch iPhone met thuisknop, net zoals in de iPhone 8 en iPhone 7. Dat betekent dus een Touch ID-sensor en zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm. De iPhone 9 Plus waar nu over gesproken wordt, krijgt nagenoeg dezelfde specificaties.

In de code is te zien dat zowel de iPhone 9 als de iPhone 9 Plus een A13 Bionic-chip krijgen. Dit is dezelfde processor als in de huidige iPhone 11-familie, waardoor de iPhone 9 weer jaren mee kan en kan profiteren van de nieuwste functies. Denk aan Apple Pay en de Express-ov-functie. Laatstgenoemde functie, waarmee je sneller kan inchecken bij ondersteunende OV-bedrijven, is niet beschikbaar op oudere modellen. Dat geldt ook voor het scannen van NFC-tags op de achtergrond, dat alleen op de iPhones vanaf 2018 werkt. Met de iPhone 9 en iPhone 9 Plus brengt Apple dergelijke functies ook naar de betaalbare modellen.

Hoe groot de iPhone 9 Plus gaat worden en hoe het zit met de camera, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft dit model een 5,5-inch scherm, net als de iPhone 8 Plus. De afgelopen maanden zijn er wel al geruchten geweest over een nieuwe grotere betaalbare iPhone, die in het voorjaar van 2021 zou verschijnen.

Apple-analist meldde dat eerder dat de grotere iPhone SE 2 mogelijk geen thuisknop krijgt, maar wel met Touch ID-werkt. Hiervoor zou Apple de Touch ID-sensor in de zijknop willen verwerken.

De iPhone 9 verwachten we binnenkort. Mogelijk kondigt Apple dit model nog deze maand via een persbericht aan, maar vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het niet ondenkbaar dat Apple de iPhone 9/iPhone SE 2 op een later moment uitbrengt. In ons overzicht van de iPhone 9 praten we je bij.