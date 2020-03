iCulture Vandaag: dit was maandag 16 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 16 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Op deze maandag hebben we nog meer tips voor thuiswerken. Zo laten we je zien hoe je in groepen kan FaceTimen voor makkelijker overleggen, hoe je een conferentiegesprek op de iPhone voert en hoe je kan samenwerken aan iCloud Drive-bestanden. Ook zetten we de voordelen van Apple’s nieuwe WWDC-aanpak uiteen. Zie jij de online-only insteek zitten? Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



De nieuwe Powerbeats 2020 zijn aangekondigd. De oordopjes hebben het design van de Powerbeats Pro, maar dan met een nekkoord tussen de twee.

Met deze apps kun je televisiekijken op de iPhone en iPad, zodat je niets mist van alle actualiteitenprogramma’s.

Darkroom – Photo Editor (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een flinke verbeteringen in de snelheid en werking van deze fotobewerker.