Apple heeft vandaag aangekondigd dat er een reparatieprogramma voor de iPhone 14 Plus is gestart. Volgens Apple heeft een "zeer klein percentage" van de iPhone 14 Plus-modellen een probleem, waarbij er geen preview wordt getoond na het maken van een foto.

De getroffen toestellen zijn gefabriceerd tussen 10 april 2023 en 28 april 2024. Apple heeft een serienummerchecker online gezet, zodat je meteen kunt controleren of je in aanmerking komt voor gratis reparatie. Je kunt dan naar een Apple Store of naar een erkende Apple-serviceprovider gaan voor hulp. Ook kun je je toestel opsturen. Het nieuwe programma blijft ook de komende jaren actief. Apple zorgt voor gratis reparatie tot drie jaar na de eerste verkoop van het toestel. Degenen die al betaald hebben om de camera aan de achterkant te laten repareren, kunnen contact opnemen met Apple voor een terugbetaling.

Voorzover we konden nagaan is dit probleem met de achtercamera van de iPhone 14 Plus nog niet massaal gemeld door gebruikers. Wel waren er meldingen dat de led-flitser van de camera uitvalt. Dit probleem valt echter niet onder het reparatieprogramma. Heb je de iPhone 14 Plus meteen bij de release gekocht, dan geldt het reparatieprogramma ook niet, want de productie moet tussen 10 april 2023 en 28 april 2024 hebben plaatsgevonden. Apple controleert dit aan de hand van het serienummer. Houd er rekening mee dat de iPhone geen schade mag hebben die van invloed kan zijn op de reparatie. Als er bijvoorbeeld sprake is van een gebarsten display of zichtbare schade aan de behuizing, dan moet dit eerst worden gerepareerd voordat Apple het cameraprobleem oplost. Wil je weten welke andere reparatieprogramma’s Apple heeft uitstaan, dan vind je een overzicht in onze gids.

Apple bracht de iPhone 14 Plus voor het eerst uit in september 2022, als grotere versie van het standaardmodel. Hij verving de iPhone 13 mini, waardoor er een einde kwam aan de kleine iPhone-modellen. De iPhone 14 Plus draait op een A15 Bionic-processor en wordt nog steeds verkocht in de Apple Store. Sinds september is de prijs omlaag gegaan naar €869,-. Dit zijn de laatste modellen die nog voorzien zijn van een Lightning-connector, naast de iPhone SE. Maar die zal waarschijnlijk begin 2025 ook worden vervangen door een usb-c model.

