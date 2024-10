Apple vindt dat ze 2 jaar achterlopen met AI

Het is te lezen in de nieuwste editie van Mark Gurman’s Power On-nieuwsbrief. Daarin krijgen we ook inzicht in hoe Apple een inhaalslag denkt te maken. Apple kondigde Apple Intelligence afgelopen juni aan tijdens WWDC 2024. Daarmee zette het bedrijf de eerste stappen op het gebied van AI, waaronder een vernieuwde Siri, Image Playground, Genmoji en meer. Apple Intelligence gebruikt voornamelijk modellen die op het apparaat zelf kunnen draaien, wat ook betekent dat de vereisten om Apple Intelligence te draaien behoorlijk hoog zijn. Je hebt een A17-chip of een M1-chip nodig, met minstens 8GB geheugen.

Apple doet het daarbij niet helemaal zelf, maar werkt samen met OpenAI voor ChatGPT. Ze gaan het nieuwste model GPT-4o ondersteunen in iOS, iPadOS en macOS. Het zal worden geïntegreerd in Siri en in Writing Tools. De deur staat op een kier voor nog meer partners.

ChatGPT is slimmer dan Siri

Volgens Gurman blijkt uit interne onderzoeken van Apple dat ChatGPT ongeveer 25% nauwkeuriger is dan Siri en ongeveer 30% meer vragen kan beantwoorden. Sommigen bij Apple zijn van mening dat Apple’s generatieve AI-technologie ongeveer twee jaar achterloopt op de marktleiders. In het verleden heeft Apple laten zien dat ze snel de achterstand kunnen inhalen. Dat bleek bijvoorbeeld bij Apple Kaarten: die app bevatte in het begin erg veel fouten, maar in een paar jaar erin geslaagd om op het niveau te komen van Google Maps.

Gurman gelooft dat Apple de achterstand op het gebied van AI ook zal inlopen, ongeacht hoe ze dat gaan doen: door het zelf op te pakken, door extra mensen in te huren of door allerlei start-ups over te nemen. Totdat die kloof kan worden gedicht, zal Apple de nadruk leggen op functies zoals meldingen en samenvattingen van langere e-mails en berichten en de samenwerking met ChatGPT voor moeilijke zoekopdrachten. In iOS 18.1, dat eind oktober verschijnt, zullen de eerste functies te vinden zijn. Andere functies zoals de vernieuwde Siri, genereren van emoji en Image Playground komen pas in de loop van 2025 beschikbaar.

In 2026 Apple Intelligence op elk scherm

Terwijl Apple Intelligence volwassener wordt, zal het bedrijf ondertussen ook allerlei hardware uitbrengen waarop je AI kunt draaien. Gurman denkt dat Apple Intelligence in 2026 op elk apparaat met scherm te gebruiken zal zijn, ook de iPhone SE die in maart 2025 wordt verwacht. Het instapmodel van de iPad is waarschijnlijk in loop van 2025 aan de beurt. De zojuist aangekondigde iPad mini 7 is al geschikt voor Apple Intelligence, dankzij de A17 Pro-chip. Eerder kregen de iPad Pro en iPad Air al een chip uit de M-serie en dat maakt ze geschikt voor Apple’s AI.

De Apple Watch biedt momenteel nog geen support voor AI, maar de samenvattingen van notificaties zijn wel erop te bekijken, als hij is gekoppeld met een geschikte iPhone. Daarnaast is Apple bezig om de AI-functies geschikt te maken voor de Vision Pro-headset. En toekomstige smart home-apparaten zijn ook gebouwd rondom AI.