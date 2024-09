De verschillen tussen de iPhone 16 en iPhone 16 Pro op een rij: welke past het beste bij jou? Zijn de verschillen dit jaar groter of juist kleiner geworden? We kijken naar de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.

Zoals altijd heeft Apple weer vier nieuwe iPhone-modellen uitgebracht: de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Maar je vraagt je misschien af wat dit jaar de verschillen zijn tussen de iPhone 16 vs iPhone 16 Pro. Moet je dit jaar weer voor het Pro-model gaan of kun je ook uit de voeten met een gewone iPhone 16? Het wordt ieder jaar duidelijker dat Apple bij de verschillen steeds op een paar hoofdpunten let, maar aan de andere kant zien we ook dat het gewone model kleine stapjes begint te maken.

Dit is de iPhone line-up van najaar 2024:

iPhone 16 line-up

iPhone 16 Pro line-up

Verschillen iPhone 16 vs iPhone 16 Pro

De verschillen tussen de iPhone 16 vs iPhone 16 Pro vinden we bij in totaal 8 hoofdpunten. In deze vergelijking kijken we dan ook niet naar elk minuscuul verschil tussen de iPhone 16 en iPhone 16 Pro, maar alleen naar de punten die er echt toe doen. Als we alle kleine verschillen apart zouden benoemen, kom je misschien wel uit op meer dan 50 verschillen, maar dat zou de keuze er niet makkelijker op maken. Daarom zijn dit de verschillen die er voor ons uitspringen jou helpen met je keuze:

#1 Scherm: groter en beter op de Pro’s

De afgelopen jaren kregen de Pro-modellen al een beter scherm en daar is dit jaar geen verandering in gekomen. Daar komt nog eens bij dat de schermen van de Pro-modellen groter zijn geworden, terwijl de standaardmodellen hetzelfde schermformaat hanteren als voorheen.

De iPhone 16 Pro heeft een 6,3-inch scherm, terwijl de iPhone 16 een 6,1-inch display heeft. Bij de iPhone 16 Pro Max is het scherm gegroid naar 6,9-inch. Bij de iPhone 16 Plus is het schermformaat 6,7-inch gebleven. Kunnen iPhones voor jou niet groot genoeg zijn, dan moet je dus bij de nieuwe Pro-modellen zijn.

Bij de schermeigenschappen zien we nog steeds dezelfde verschillen als voorheen. De gewone iPhone 16 en iPhone 16 Plus hebben een Super Retina XDR-display met Dynamic Island, maar zonder ProMotion (120Hz verversingsgraad) en zonder always-on-modus. Deze twee functies zijn dus nog steeds exclusief voor de Pro-modellen, wat ze duidelijk een streepje voor geeft. Het zijn echter geen noodzakelijke functies, want de displays van de gewone iPhone 16 zijn ook prima (zo is onze ervaring met de iPhone 15).

iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Schermformaat 6,1-inch 6,7-inch 6,3-inch 6,9-inch Dynamic Island ✅ ✅ ✅ ✅ ProMotion ❌ ❌ ✅ ✅ Always-on ❌ ❌ ✅ ✅ HDR ✅ ✅ ✅ ✅ Resolutie 2556 x 1179 (460 ppi) 2796 x 1290 (460 ppi) 2622 x 1206 (460 ppi) 2868 x 1320 (460 ppi) Maximale helderheid 2000 nits 2000 nits 2000 nits 2000 nits Minimale helderheid 1 nit 1 nit 1 nit 1 nit

#2 Design: aluminium vs titanium, kleur vs somber

De designs van de iPhone 16-serie zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent ook dat de standaardmodellen enerzijds en de Pro-modellen anderzijds nog steeds verschillen tonen in het ontwerp. De gewone uitvoeringen van de iPhone 16 zijn van aluminium, waarbij de kleurselectie een stuk meer uitgesproken is. Anderzijds is daar de iPhone 16 Pro, met een titanium frame en kleuren die veel meer ingetogen en misschien zelfs somber genoemd kunnen worden. Het voordeel van aluminium is ook dat dat materiaal een stuk lichter is.

Door de grotere schermen van de Pro-modellen, is er bovendien meer verschil in afmetingen. Wil je liever een wat compacter model, dan moet je dus bij de gewone iPhone 16 zijn.

iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Afmetingen 147,6 x 71,6 x 7,8mm 160,9 x 77,8 x 7,8mm 149,6 x 71,5 x 8,25mm 163 x 77,6 x 8,25mm Gewicht 170 gram 199 gram 199 gram 227 gram Behuizing Aluminium Aluminium Titanium Titanium Achterkant Matglas (meegekleurd) Matglas (meegekleurd) Matglas Matglas Kleuren – Ultramarijn

– Blauwgroen

– Roze

– Wit

– Zwart – Ultramarijn

– Blauwgroen

– Roze

– Wit

– Zwart – Desert titanium

– Naturel titanium

– Wit titanium

– Zwart titanium – Desert titanium

– Naturel titanium

– Wit titanium

– Zwart titanium

#3 Verschillen camera iPhone 16 vs iPhone 16 Pro

De beste camera vind je ook dit jaar weer in de iPhone 16 Pro. Dat is inmiddels geen verrassing meer, want Pro staat bij Apple vaak voor betere camerafuncties als het om iPhones gaat. Met drie lenzen achterop hebben de Pro-modellen nog duidelijk een streepje voor ten opzichte van de gewone iPhone 16. Dankzij de extra lenzen hebben de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max meer zoomopties (0,5x, 1x, 2x en 5x), terwijl dit bij de gewone iPhone 16 maar 0,5x, 1x, en 2x kan is.

Daarnaast zijn er nog diverse kleine camerafuncties die je alleen of verbeterd op de Pro-modellen vindt. De macromodus komt dit jaar voor het eerst naar het standaardmodel, maar op de Pro-modellen is de kwaliteit beter dankzij de 48-megapixel lens. De LiDAR-scanner is nog steeds exclusief op de Pro’s, waardoor je daar ook in de nachtmodus portretten mee kan maken.

Er zijn nog veel meer verschillen en functies waar je meer over leest in ons artikel over de iPhone 16-camera.

iPhone 16 (Plus) iPhone 16 Pro (Max) Groothoeklens (Fusion) 48 megapixel 48 megapixel Ultragroothoeklens 12 megapixel 48 megapixel Telefotolens – 12 megapixel Diafragma f/1.6 (Fusion); f/2.2 (Ultra) f/1.78 (Fusion); f/2.2 (Ultra); f/2.8 (Tele) Optische zoom 0,5x, 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x, 5x LiDAR-scanner ❌ ✅ Macromodus ✅ ✅ (48-megapixel) Optische beeldstabilisatie ✅ ✅ (tweede generatie) Apple ProRAW ❌ ✅ Apple ProRES ❌ ✅ True Tone Flash ✅ ✅ (adaptief) Frontcamera 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus

Bekijk ook iPhone 16 (Pro) camera: dit is er écht nieuw De camera is een belangrijk onderdeel van de iPhone. Alle ogen zijn dan ook gericht op de nieuwe camera's van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro. Zijn er technische verbeteringen, waardoor je geneigd bent om over te stappen?

#4 Chip en prestaties: ze komen weer dichter bij elkaar

De iPhone 16 (Plus) heeft een A18-chip, met 8GB werkgeheugen, 6-core CPU en 5-core GPU. De iPhone 16 Pro (Max) heeft ook een A18-chip, maar dan wel een aangepaste versie: de A18 Pro. Het grote verschil zit hem in de GPU, want daarin zit een 6-core GPU. Dat betekent dat de iPhone 16 Pro betere grafische prestaties heeft, bijvoorbeeld op het gebied van games. Maar over het algemeen presteren de iPhone 16 en iPhone 16 Pro gelijk, met dezelfde mogelijkheden.

Bekijk ook iPhone 16-chip: A18 in twee varianten Alle iPhone 16-modellen zijn allemaal voorzien van een A18-chip, maar toch is er verschil. Op de Pro-modellen krijg je dankzij de A18 Pro-chip nét iets meer power. Dit moet je weten over de chips die de nieuwe iPhone 16 aansturen!

#5 Batterijduur: langer en langst

De batterij in de iPhone 16 heeft een boost gekregen in alle modellen, maar het grote verschil zien we bij de Pro-modellen. De iPhone 16 Pro Max heeft bijvoorbeeld de langste batterijduur ooit, met een duur van bijvoorbeeld 105 uur voor het afspelen van audio. Kijken we naar het afspelen van video, dan zien we nog meer verschillen, helemaal in vergelijking met de gewone iPhone 16. Doe je echt veel met je iPhone (gamen, filmpjes kijken, social media gebruiken, fotograferen en filmen), dan moet je toch echt bij de iPhone 16 Pro-modellen zijn. Simpelweg omdat je daar dankzij de batterij er veel meer uit haalt.

iPhone 16 en iPhone 16 Plus batterij

iPhone 16 iPhone 15 iPhone 16 Plus iPhone 15 Plus Video afspelen 22 uur 20 uur 27 uur 26 uur Video streamen 18 uur 16 uur 24 uur 20 uur Audio afspelen 80 uur 80 uur 100 uur 100 uur Snelladen – Bedraad

– Draadloos (25W) – Bedraad

– Draadloos (15W) – Bedraad

– Draadloos (25W) – Bedraad

– Draadloos (15W)

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max batterij

iPhone 16 PRO iPhone 15 PRO iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Video afspelen 27 uur 23 uur 33 uur 29 uur Video streamen 22 uur 20 uur 29 uur 25 uur Audio afspelen 85 uur 75 uur 105 uur 95 uur Snelladen – Bedraad

– Draadloos (25W) – Bedraad

– Draadloos (15W) – Bedraad

– Draadloos (25W) – Bedraad

– Draadloos (15W

#6 Opslag: een klein verschil

Er is ook nog een klein verschil qua opslag als we kijken naar de iPhone 16 vs iPhone 16 Pro. Bij de iPhone 16 (Plus) begint de opslag bij 128GB tot maximaal 512GB. Maar bij de iPhone 16 Pro loopt dit door tot 1TB. En kies je voor een iPhone 16 Pro Max, dan krijg je zelfs meteen 256GB opslag. Waarom dat niet bij de iPhone 16 Pro het geval is, weten we niet. Dat is wel een rare keuze, net als vorig jaar. We hadden gedacht dat Apple dat dit jaar wel gelijk zou trekken.

Bekijk ook iPhone 16 opslag: zoveel opslagcapaciteit krijg je Hoeveel opslag heeft de iPhone 16? En wat is de opslagcapaciteit van de iPhone 16 Pro? Nu de nieuwe iPhones officieel zijn aangekondigd weten we ook hoeveel opslag je krijgt.

#7 Aansluiting

Alle iPhone 16-modellen hebben (net als de iPhone 15-serie) een usb-c-poort, maar er is wel degelijk verschil in specificaties. De iPhone 16 Pro (Max) ondersteunt USB 3-snelheden, voor 20x snellere dataoverdracht dan de usb-c-poort in de iPhone 16 met USB 2-snelheden. Dat merk je vooral als je veel grote bestanden overzet of bijvoorbeeld een externe schijf gebruikt. Doe je alles draadloos, dan zul je weinig van dit verschil merken.

#8 Prijzen

Natuurlijk zit er ook weer een groot verschil in de prijs tussen de iPhone 16 vs iPhone 16 Pro. De gewone iPhone 16 is er vanaf €969,-, terwijl je voor een iPhone 16 Pro toch al €1.229,- betaalt. Een prijsverschil van €260,-. Bij de grotere versies van de twee modellen is het verschil zelfs €360,-, maar dan komt ook omdat je bij de iPhone 16 Pro Max meteen 256GB opslag krijgt.

Lees ook ons artikel over de iPhone 16 prijs in Nederland.

Overeenkomsten iPhone 16 vs iPhone 16 Pro

Uiteraard zijn er ook nog steeds heel veel overeenkomsten tussen de modellen. We willen er drie in het bijzonder uitlichten, omdat ze voor alle vier de modellen nieuw zijn:

#1 Dezelfde nieuwe knoppen

Qua knoppen zit er deze keer geen enkel verschil meer tussen de iPhone 16 enerzijds en de iPhone 16 Pro anderzijds. De actieknop van de iPhone 15 Pro vind je nu op alle modellen, terwijl de nieuwe Camera Control-knop direct naar alle iPhone 16-modellen komt. Je hebt dus dezelfde mogelijkheden voor het maken van een foto of video of voor het programmeren van je eigen actieknop. Een dikke plus, wat ons betreft.

Bekijk ook Zo werkt de Camera Control-knop op de iPhone 16-modellen De iPhone 16 krijgt een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie. Maar wat kun je ermee?

#2 Sneller draadloos opladen

Alle iPhone 16-modellen ondersteunen sneller draadloos opladen via MagSafe. Met de nieuwe MagSafe-kabel gaat dit tot 25W, 10W sneller dan voorheen. Daardoor is je iPhone sneller klaar voor gebruik, wat vooral handig is als je vaak tussendoor even oplaadt.

#3 Draadloze verbindingen

Alle iPhone 16-modellen hebben wifi 7, Bluetooth 5.3 en de Thread-verbinding voor smart home. Voorheen was er bij de wifi-standaard nog een verschil tussen de gewone en Pro-modellen, maar dat verschil is komen te vervallen.

Er zijn daarnaast nog talloze andere overeenkomsten die je al kent van voorgaande iPhones:

Face ID

Ceramic Shield-scherm

SOS-noodmelding via satelliet

Crashdetectie

5G

Waterbestendigheid

Speakers

Sensoren

Simkaart (eSIM en nanosim)

…en meer

Conclusie iPhone 16 vs iPhone 16 Pro

De iPhone 16 Pro is er nog steeds vooral voor iedereen die geen functie wil missen, veel foto’s maakt en het beste scherm wil. Wat ons betreft zijn dat nog altijd de belangrijkste redenen om voor een Pro-model te kiezen. Natuurlijk kan het design door de titanium behuizing of een bepaalde kleur ook een rol spelen, maar als je er een hoesje omheen doet merk je daar al niks meer van. De camera, batterijduur en schermkwaliteit zijn daarom doorslaggevend. Wil je graag always-on, kun je echt niet zonder ProMotion 120Hz en kan het voor jou niet groot genoeg, dan moet je de iPhone 16 Pro hebben.

Tegelijkertijd merken we dat de iPhone 16 ook een kleine inhaalslag aan het maken is. De iPhone 16 heeft nu dezelfde actieknop, dezelfde nieuwe Camera Control-knop, nagenoeg dezelfde chip (op wat grafische rekenkracht na) en ondersteunt dezelfde draadloze verbindingen. Ook de geliefde macromodus komt nu op het gewone model. We kunnen ons dus voorstellen dat meer mensen nu misschien het standaardmodel overwegen, terwijl die normaal gesproken blind voor de Pro gaan. Apple lijkt bepaalde innovaties tegenwoordig vaker tegelijkertijd naar beide modellen te brengen, los van camerafuncties. En dat vinden we eigenlijk wel een fijne ontwikkeling.

Ga de iPhone 16 Pro (Max) kopen als…

…je het beste iPhone-scherm wil.

…je de beste camerafuncties in een iPhone wil.

…je de beste accuduur wil.

…je een meer premium uitstraling wil en benieuwd bent naar titanium.

…je vaak grote bestanden overzet. De betere usb-c-poort komt dan goed van pas.

Bekijk ook iPhone 16 Pro onthuld: dit is er nieuw Hij is er: de iPhone 16 Pro is officieel onthuld en zit vol met allerlei vernieuwingen. Wat heeft Apple voor je in petto qua functies, specs en meer? Dat lees je op deze pagina!

Ga de iPhone 16 (Plus) kopen als…

…je een snelle en toekomstbestendige iPhone wil.

…je vooral benieuwd bent naar de nieuwe Camera Control-knop.

…je voorheen voor het Pro-model koos vanwege de macrofunctie van de camera. Deze vind je nu ook in de standaardmodellen.

…je niet meer dan €1.000,- wil uitgeven voor een nieuwe iPhone.

…je graag een groot model wil, maar niet de hoofdprijs wil betalen (kies dan de iPhone 16 Plus).

Bekijk ook iPhone 16 officieel: dit is het nieuwe standaardmodel van 2024 Daar is hij dan: de nieuwe iPhone 16 is onthuld! Dit nieuwe standaardmodel van 2024 biedt meer nieuwe functies, mogelijkheden, verbeterde camera's en meer. Alles wat je moet weten over de iPhone 16 lees je hier.

