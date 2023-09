De iPhone 15-serie komt eraan en is vanaf vrijdag 15 september te bestellen bij de Apple Store, webwinkels en providers. Heb jij je zinnen al gezet op een iPhone 15? Het is altijd handig om te weten wat andere mensen tijdens de pre-order gaan doen, dus laat je mening horen in onze poll!

iPhone 15 bestellen bij providers en webwinkels

De iPhone 15 pre-order komt eraan en dat betekent dat je in diverse landen wereldwijd de iPhone 15 kan bestellen. In Nederland, België en tientallen andere landen kun je vanaf vrijdag kiezen uit de volgende modellen:

Dit is de iPhone 2023 line-up:

Wanneer kun je de iPhone 15 (Pro) bestellen?

Er is dit jaar genoeg keuze, zoals je ziet. En de prijzen zijn dit jaar lager geworden. Misschien is dat voor jou het moment om nu de sprong te wagen naar een nieuw model. Het kan ook zijn dat je altijd de nieuwste koopt en dat de iPhone 15 al bij wijze van spreken in je winkelwagentje ligt. Hoe dan ook: het is altijd slim om op tijd klaar te zitten om de iPhone 15 te bestellen, mocht je van plan zijn er eentje in huis te halen. De pre-order start op vrijdag 15 september om 14:00 uur. Een ideaal tijdstip, want op dat moment kunnen de meeste mensen wel even een momentje vrijmaken om de aankoop te regelen, ook als je op je werk zit. Wie snel is krijgt ook als eerste geleverd. De grote vraag is: kan Apple jou verleiden om te upgraden naar deze nieuwe modellen?

Hou rekening met de voorraden en levertijden, want die kunnen bij de populaire modellen snel oplopen. Het goede nieuws is dat je bij alle gangbare webwinkels en providers terecht kunt, dus je hebt keuze genoeg. Wil je je eerst nog oriënteren, bekijk dan ons overzicht met iPhone 15 prijzen zodat je weet welk model je het best kunt nemen.

iPhone 15 bestellen? Bereid je goed voor!

Het is zinvol om vooraf goed na te denken over je keuze. Nu alle details bekend zijn kun je je goed voorbereiden en je hebt vast al een idee welk model het beste bij jou past. Hieronder lopen we de belangrijkste aspecten nog eens langs.

Welke kleuren spreken jou aan?

Er is een ruime keuze uit kleuren, vooral bij de standaard iPhone-modellen. Kies uit roze, geel, groen, blauw en zwart. Met uitzondering van zwart gaat het hier om pasteltinten, waarbij vooral de roze variant erg in het oog springt. Deze modellen hebben nu een ’textured’ matte finish en zijn daardoor minder gevoelig voor vingervlekken. Kies gewoon de kleur die je mooi vindt, want deze kleuren zijn allemaal zo neutraal dat je ze op een later moment prima weer tweedehands kunt verkopen.

Bij de iPhone 15 Pro-modellen kun je kiezen uit zwart titanium, wit titanium, blauw titanium en naturel titanium. Dit zijn wat gedemptere kleuren, waarbij je ook geen foute keuze kunt maken.

Hoeveel opslag vind jij noodzakelijk?

Wat opslag betreft is er niets veranderd: je hebt bij de standaardmodellen keuze uit 128GB, 256GB en 512GB. En bij de Pro-modellen is er ook nog een (vrij dure) uitvoering met 1TB opslag voor mensen die veel willen gaan fotograferen en filmen. Opvallend is dat de 128GB iPhone 15 Pro Max niet meer verkrijgbaar is; wellicht werd deze uitvoering heel weinig verkocht.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 Pro abonnementen afsluiten, zodra ze bekend zijn: