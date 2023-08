We hebben de afgelopen tijd al veel gezegd en geschreven over de iPhone 15-modellen, maar hoe zien de specs er nou eigenlijk uit? In dit artikel zetten we alle verwachte specs van de iPhone 15 voor je op een rij, zoals die nu bekend zijn en verwacht worden.

Wat worden de specificaties van de iPhone 15?

De aankondiging van de iPhone 15-serie komt steeds dichterbij. Midden september wordt de aankondiging van de iPhone 15 verwacht, maar zoals ieder jaar lekt er vroegtijdig allerlei informatie uit. Denk aan schermformaten, welke chips erin zitten en hoe de camera’s eruit zien. We hebben daarom al een redelijk beeld van de (technische) specs van de iPhone 15-modellen, dus tijd om dat eens op een rijtje te zetten.

Alle specificaties die in dit artikel vermeld zijn, zijn nog niet definitief. Deze iPhone 15-specs zijn gebaseerd op geruchten van de afgelopen maanden en kunnen dus afwijken van de definitieve modellen. De iPhone 15-modellen worden in september aangekondigd en dan worden ook de definitieve specs bekend. Zodra de specificaties bekend zijn, werken we dit artikel bij.

iPhone 15 (Plus) specs

De belangrijkste verbeteringen bij de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, vinden we waarschijnlijk bij het scherm, het ontwerp, de camera en de aansluiting. Het scherm krijgt vermoedelijk het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro, terwijl het design aangepast wordt. De randen worden iets minder hoekig en zijn wat ronder, waardoor het design op subtiele wijze aangepast wordt. Daar komen ook nog nieuwe kleuren bij. De camera maakt vermoedelijk ook hier de overstap naar een 48-megapixel lens, terwijl de Lightning-poort aangepast wordt naar usb-c. Vermoedelijk is dit zonder Thunderbolt-specs.

De specs die nieuw en verbeterd zijn ten opzichte van de voorgangers, zijn groen gemarkeerd.

iPhone 15 iPhone 15 Plus Behuizing Glas en aluminium Glas en aluminium Schermformaat 6,1-inch 6,7-inch Schermtype OLED OLED Schermresolutie 2556 x 1179 2796 x 1290 Refresh rate 60Hz 60Hz Always-on – – Dynamic Island √ √ Chip A16 Bionic (6-core CPU, 5-core GPU) A16 Bionic (6-core CPU, 5-core GPU) RAM 6GB 6GB Camera • Ultragroothoek

• Groothoek • Ultragroothoek

• Groothoek Frontcamera TrueDepth TrueDepth Cameraresolutie 48MP (groothoek), 12MP (ultragroothoek) 48MP (groothoek), 12MP (ultragroothoek) Periscopische cameralens – – Diafragma (wide/ultra) f/1.7 / f/2.4 f/1.7 / f/2.4 Beeldstabiliteit Sensorverschuiving Sensorverschuiving ProRAW √ √ ProRes – – LiDAR – – Portret (foto) √ √ Filmmodus √ √ Actiemodus √ √ Deep Fusion √ √ Nachtmodus √ √ Fotografische stijlen √ √ Macrofotografie – – 5G √ √ MagSafe √ √ Draadloos opladen √ (Qi2) √ (Qi2) Actieknop – – Aansluiting Usb-c Usb-c Bluetooth 5.3 5.3 Wifi Wifi 6 Wifi 6 SOS-noodmelding via satelliet √ √ Crashdetectie √ √ SIM Nanosim + dual eSIM Nanosim + dual eSIM Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB • 128GB

• 256GB

• 512GB Kleuren • Middernacht

• Sterrenlicht

• Geel

• Blauw

• Oranje/Koraal • Middernacht

• Sterrenlicht

• Geel

• Blauw

• Oranje/Koraal Prijs Vanaf €1.019,- Vanaf €1.169,-

iPhone 15 Pro (Max) specs

De iPhone 15 Pro-modellen krijgen ten opzichte van de gewone iPhone 15-modellen nog wat extra’s. Zo komt er vermoedelijk een actieknop, die je zelf kan programmeren. Deze vervangt de muteschakelaar die je al jarenlang kent. Daarnaast vinden we in de iPhone 15 Pro Max als enige een periscopische cameralens en worden de schermranden dunner dan ooit. De behuizing wordt gemaakt van titanium en de usb-c-poort krijgt waarschijnlijk ook nog Thunderbolt-specificaties. Daarnaast verwachten we ondersteuning voor Wifi 6E. De prijs gaat vermoedelijk wel flink omhoog.

De specs die nieuw en verbeterd zijn ten opzichte van de voorgangers, zijn groen gemarkeerd.

iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Behuizing Glas en titanium Glas en titanium Schermformaat 6,1-inch 6,7-inch Schermtype OLED OLED Schermresolutie 2556 x 1179 2796 x 1290 Refresh rate 120Hz 120Hz Always-on √ √ Dynamic Island √ √ Chip A17 Bionic (3nm) A17 Bionic (3nm) RAM 6GB 6GB Camera • Ultragroothoek

• Groothoek

• Telelens (verbeterde sensoren) • Ultragroothoek

• Groothoek

• Telelens (verbeterde sensoren) Frontcamera TrueDepth TrueDepth Cameraresolutie 48MP (groothoek), 12MP (overige lenzen) 48MP (groothoek), 12MP (overige lenzen) Periscopische cameralens – √ Diafragma (wide/ultra/tele) f/1.7 / f/2.4 / f/2.8 f/1.7 / f/2.4 / f/2.8 Beeldstabiliteit Sensorverschuiving (nieuwste generatie) Sensorverschuiving (nieuwste generatie) ProRAW √ √ ProRes √ √ LiDAR √ √ Portret (foto) √ √ Filmmodus √ √ Actiemodus √ √ Deep Fusion √ √ Nachtmodus √ √ Fotografische stijlen √ √ Macrofotografie √ √ 5G √ √ MagSafe √ √ Draadloos opladen √ (Qi2) √ (Qi2) Actieknop √ √ Aansluiting Usb-c (Thunderbolt) Usb-c (Thunderbolt) Bluetooth 5.3 5.3 Wifi Wifi 6E Wifi 6E SOS-noodmelding via satelliet √ √ Crashdetectie √ √ SIM Nanosim + dual eSIM Nanosim + dual eSIM Opslag • 256GB

• 512GB

• 1TB

• 2TB • 256GB

• 512GB

• 1TB

• 2TB Kleuren • Spacezwart

• Titanium

• Zilvergrijs

• Blauw • Spacezwart

• Titanium

• Zilvergrijs

• Blauw Prijs Vanaf €1.429,- Vanaf €1.679,-

