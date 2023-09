Wil je de iPhone 15 Pro kopen , of een van de andere modellen? Je kan vanaf nu reserveren bij Apple, diverse webshops en providers! Met onze pre-order tips ben je als eerste aan de beurt en met onze overzichten van prijzen en modellen weet je precies wat er te krijgen is.

iPhone 15 reserveren kan vanaf nu!

Het is zover! Zoals verwacht is vrijdagmiddag om 14:00 uur de pre-order van de iPhone 15 begonnen. Dit is het moment om er snel bij te zijn, zodat je je toestel als eerste geleverd krijgt. De eerste modellen worden op vrijdag 22 september 2023 geleverd. Hoe en waar je het beste kunt reserveren? Dat lees je hier!

iPhone 15 reserveren en op 22 september ophalen

Het reserveren van de iPhone 15, de iPhone 15 Pro en de andere modellen begint zoals gezegd op vrijdagmiddag 15 september om 14:00 uur. Je hebt dit jaar keuze uit vier verschillende modellen die qua specs heel verschillend zijn. Je kunt ze zowel los als met abonnement aanschaffen.

Dit is de iPhone 2023 line-up:

Wil je op 22 september zo vroeg mogelijk je toestel in handen hebben, dan is de snelste manier om bij het reserveren te kiezen voor afhalen in de winkel. Je hoeft dan niet thuis te blijven zitten, in de hoop dat de koerier snel komt, maar houdt alles zelf in de hand. Het betekent uiteraard wel dat je zelf naar de Apple Store zult moeten gaan en dat is niet voor iedereen in de buurt.

Hou ons artikel met levertijden in de gaten om te weten welke modellen het snelst leverbaar zijn en bij welke je wat langer moet wachten. Bij de iPhone 15 Pro Max zullen de levertijden naar verwachting het snelst opschuiven naar eind september of begin oktober. Bij de iPhone 15 Plus verwachten we de minste stormloop, net als vorig jaar.

Check hier de iPhone 15 Pro bij verschillende winkels:

Dit zijn de losse toestelprijzen:

Prijs iPhone 15 model Opslag Prijs iPhone 15

(6,1-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB • €969,-

• €1.099,-

• €1.349,- iPhone 15 Plus

(6,7-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB • €1.119,-

• €1.249,-

• €1.499,- iPhone 15 Pro

(6,1-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • €1.229,-

• €1.359,-

• €1.609,-

• €1.859,- iPhone 15 Pro Max

(6,7-inch) • 256GB

• 512GB

• 1TB • €1.479,-

• €1.729,-

• €1.979,-

Raar maar waar: een iPhone met abonnement is goedkoper

Kies je voor een iPhone met abonnement, dan zul je zien dat de toestelprijs altijd lager ligt dan de adviesprijs bij Apple. Ook mag je het bedrag over een veel langere periode (tot 2 jaar) uitsmeren, zonder dat je er rente of andere extra kosten voor hoeft te betalen. Dat maakt het kopen van een toestel met abonnement een stuk aantrekkelijker. Alle providers gaan de iPhone 15 in het assortiment opnemen, dus kijk even bij jouw favoriete provider om de tarieven te vergelijken en meteen een abonnement af te sluiten.

Hier zie je de toestelprijzen bij Apple ten opzichte van de drie grootste providers:

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 Pro abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 15 Pro bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Prijs iPhone 15 Pro in Nederland

Dit zijn de Nederlandse prijzen voor de iPhone 15 Pro:

De iPhone 15 Pro krijgt een aantal flinke vernieuwingen, zoals de titanium behuizing, verbeterde camera, dunnere schermranden en aangepast design. De iPhone 14 Pro was verkrijgbaar voor €1.329,-, maar bij de iPhone 15 Pro is dit nu €1.229,-. Daarmee is de prijs met €100,- gezakt.

Prijzen iPhone 15 Pro los toestel

iPhone 15 Pro 128GB iPhone 15 Pro 256GB iPhone 15 Pro 512GB iPhone 15 Pro 1TB

iPhone 15 Pro Max prijs

Dit zijn de prijzen voor de iPhone 15 Pro Max:

De iPhone 15 Pro Max is de duurste iPhone van dit jaar, maar gelukkig valt de prijsstijging daar mee. Dit model met nieuwe camera komt beschikbaar vanaf 256GB en een prijs van €1.479,-. Daarmee is de prijs €3 hoger geworden dan de laatste adviesprijs van de iPhone 14 Pro Max met 128GB, maar je krijgt er dan dus wel twee keer zoveel opslag voor.

Prijzen iPhone 15 Pro Max los toestel

iPhone 15 Pro Max 256GB iPhone 15 Pro Max 512GB iPhone 15 Pro Max 1TB

Prijs iPhone 15

Dit zijn de prijzen voor de iPhone 15 in Nederland:

De iPhone 15 is het nieuwe standaardmodel van 2023. De belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe snellere A16-chip, de komst van het Dynamic Island in plaats van de notch en een verbeterde camera. Vorig jaar betaalde je voor de iPhone 14 nog €1.019,- voor 128GB, maar de nieuwe vanafprijs van de iPhone 15 is €969,-. Daarmee is dit model €50,- goedkoper geworden.

Prijzen iPhone 15 los toestel

iPhone 15 128GB iPhone 15 256GB iPhone 15 512GB

Prijs iPhone 15 Plus

Dit zijn de prijzen van de iPhone 15 Plus die we in Nederland krijgen:

De iPhone 15 Plus is de grotere versie van de gewone iPhone 15. Net als vorig jaar krijgt dit model een 6,7-inch display en dus dezelfde A16-chip, het Dynamic Island en een betere camera als in de iPhone 15. De iPhone 14 Plus had een adviesprijs vanaf €1.169,-, maar dit is bij de iPhone 15 Plus nu €1.119,-. Dit model is dus ook €50,- goedkoper geworden.

Prijzen iPhone 15 Plus los toestel

iPhone 15 Plus 128GB iPhone 15 Plus 256GB iPhone 15 Plus 512GB

