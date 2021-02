Ontdek hoe vaak de accu van je MacBook is opgeladen door het aantal oplaadcycli te controleren. In deze tip lees je hoe je de slijtage van je MacBook-batterij controleert door te kijken hoe vaak de batterij is opgeladen. We leggen uit hoe je dit kunt achterhalen.

Hoe vaak is je MacBook-accu opgeladen?

Als je een MacBook hebt, dan is de gezondheid van je accu erg belangrijk. Met de jaren wordt die namelijk steeds slechter, waardoor de batterijduur steeds korter wordt. Daarom is het belangrijk om in de gaten te houden hoe vaak de accu is opgeladen, zodat je weet wanneer deze ongeveer aan vervanging toe is. Dat kan ook handig zijn als je een tweedehands MacBook wilt kopen en benieuwd bent of de batterij nog goed presteert. In deze tip leggen we uit hoe je dat kunt controleren.

Aantal oplaadcycli bepalen

De verwachte levensduur van een accu wordt door fabrikanten bepaald aan de hand van het aantal oplaadcycli. Als het maximum aantal oplaadcycli is verstreken, is de accu versleten en aan vervanging toe. Natuurlijk kun je de accu gewoon blijven gebruiken, maar hij is sneller leeg, waardoor het niet meer prettig is om ermee te werken.

Je kunt tegen betaling de accu laten vervangen. Let daarbij goed op of je bij Apple en de erkende servicepartners van Apple erg veel duurder uit bent. Soms vragen externe partijen net zo veel en dan is het verstandiger om via de officiële kanalen de MacBook-reparatie laten uitvoeren. Dan weet je namelijk zeker dat er met originele onderdelen wordt gewerkt en heb je een betere garantie als de vervanging toch niet helemaal goed is gegaan.

Hoe vaak je een accu kunt opladen, verschilt per model. Eén batterijcyclus is de hoeveelheid energie die het kost om een batterij volledig te laden. Als je een halflege batterij weer oplaadt tot 100%, dan is dat een halve batterijcyclus. Gebruik je maar 20% van de batterij en laad je hem daarna opnieuw op? Dan moet je dat vijf keer doen om een hele batterijcyclus te voltooien (5 x 20% = 100%).

Controleren hoeveel opaadcycli de MacBook heeft doorlopen

Wil je weten hoeveel batterijcycli je Mac al heeft voltooid? Dit kun je eenvoudig opzoeken.

Zo controleer je hoeveel batterijcycli je MacBook heeft meegemaakt:

Ga in de menubalk bovenin je scherm naar  > Over deze Mac Klik in het venster dat verschijnt op de knop Systeemoverzicht. Nu opent het hulpprogramma Systeeminformatie. Kijk in de de kolom aan de linkerkant bij Hardware. Klik op Voeding om de informatie over de batterij te bekijken. Bij Statusinformatie staat het aantal batterijcycli dat de accu van je Mac heeft voltooid. Hoe hoger dit getal, des te ouder en meer versleten de batterij is.

Wil je een wat rijkere weergave over de status van de MacBook-batterij, kijk dan eens naar CoconutBattery of Battery Health. In een aparte tip leggen we uit hoe je dit moet doen.

Na hoeveel oplaadcycli is de batterij van je MacBook versleten?

Nu weet je waar je kunt opzoeken hoeveel cycli de batterij van je MacBook heeft voltooid, maar daar heb je weinig aan als je niet weet hoeveel batterijcyclussen de maximum is. Een batterij wordt na X aantal cycli als versleten beschouwd. Op deze supportpagina bij Apple zie je voor elk type MacBook wat het aantal maximale laadcycli is. Voor hedendaagse MacBooks geldt meestal dat de batterij 1.000 keer kunt opladen. Heb je een oudere MacBook van vóór 2009, dan kan het maximale aantal laadcycli rond de 500 of 300 liggen.

Uiteraard speelt je persoonlijke ervaring daarbij ook een rol. Hangt je MacBook eigenlijk altijd aan het stroom en ga je er zelden mee op stap, dan is het niet erg dat de batterij ‘lui’ is geworden. Moet je vaak lang onderweg zijn, dan zul je wat eerder tegen problemen aanlopen bij een versleten accu.

Is de accu van je MacBook niet meer zo goed, overweeg dan vervanging zodat je er weer een paar jaar mee vooruit kan. Dit kan door contact met Apple op te nemen of met een erkend reparatiebedrijf. Zelf vervangen kan bij sommige modellen ook, maar dan moet je wel handig zijn.