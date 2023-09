Hands-on video’s en ervaringen: reviews Apple Watch Series 9

Je kon erop wachten: nu de pre-orders achter de rug zijn en de nieuwe Apple-producten binnenkort in de winkels liggen, komen de eerste internationale media met hun reviews van de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2. Reviewers hebben de nieuwe snellere chip uitgebreid kunnen testen en in deze round-up lees je hun bevindingen.



Wil je de nieuwe Apple Watch kopen? In ons artikel check je het overzicht van prijzen en meer.

Hands-on bij TechCrunch

TechCrunch spreekt bij de Apple Watch Series 9 van een kleine update en dat het voelt als een tussenjaar. De Double Tap-functie is niet per se een reden om nu te upgraden. Maar als je al een aantal jaren op een update aan het wachten bent, is dit wel een goed moment om te upgraden (als je niet wil wachten tot wat er volgend jaar komt). De bijgewerkte Ultra Wideband-chip is leuk, maar komt vooral tot z’n recht als je ook een iPhone 15-model hebt.

Bij de Apple Watch Ultra 2 is het volgens TechCrunch nog lastiger om dit model aan te bevelen als je al de vorige generatie had, omdat de twee zo op elkaar lijken. Helemaal nu je de vorige generatie goedkoper kunt krijgen, waardoor dat vaak een betere keuze is.

CNET gaat hands-on

CNET vindt de Apple Watch Series 9 vooral iets gemakkelijker in het gebruik, met name door de snellere Siri en Double Tap-functie. Maar los daarvan lijkt de smartwatch vooral heel erg op de Apple Watch Series 8. Het is volgens de reviewer ook jammer dat de actieknop van de Apple Watch Ultra niet de overstap gemaakt heeft en dat de batterijduur niet beter geworden is. Hoewel het één van Apple’s beste smartwatches is, zijn de verschillen met de voorganger toch wel heel erg klein. Ze hebben nog wel een vergelijkende test gedaan om de reactietijd van Siri te meten. Het verschil is geen secondewerk, want meestal is het verschil met de Apple Watch Series 8 nog geen halve seconde.

In een andere review bepreekt CNET nog de nieuwe Apple Watch Ultra 2, waarbij het helderdere scherm opvalt. Ook het verbeterde dicteren en Siri wordt hier benoemd, evenals de twee keer zoveel opslag tot 64GB. Maar als je al een Apple Watch Ultra 2 hebt, kun je dit model het beste overslaan.

The Verge heeft ‘m al geprobeerd

The Verge concludeert dat deze twee nieuwe modellen van de Apple Watch vooral bedoeld zijn voor mensen die nog geen Apple Watch hebben. Het verschil in snelheid van de nieuwe S9-chip is niet heel groot, hoewel Siri nu wel offline werkt en de dicteerfunctie iets beter werkt (maar helaas niet in het Nederlands). Een ander verschil dat de reviewer nauwelijks merkte, is de hogere schermhelderheid. In de buitenlucht kun je het verschil wel merken als je de nieuwe modellen naast de vorige generaties legt, maar in de praktijk zul je van de hogere schermhelderheid niet zo heel veel zien. De reviewer kon ook al de Double Tap-functie testen dankzij betasoftware en is enthousiast, al vergt het wel wat gewenning. Je moet niet te snel maar ook niet te langzaam tikken, omdat het anders niet goed werkt. Wat meer aanpassingsmogelijkheden van de Double Tap was wenselijk geweest.

Eerste indruk van Engadget

Engadget noemt de Double Tap-functie nuttig in bepaalde situaties en roemt ook het klimaatneutrale aspect van deze uitvoering. Ook hier wordt benoemd dat het even wennen is om het juiste tikgebaar onder de knie te krijgen om de Tik dubbel-actie te kunnen gebruiken. Engadget benoemt ook het verschil tussen Double Tap en AssistiveTouch, dat al beschikbaar is op vorige Apple Watch-modellen. AssistiveTouch is veel gecompliceerder om te gebruiken en is vooral bedoeld om gebruikers te helpen met het navigeren langs alle schermen van de Apple Watch. Double Tap is een stuk toegankelijker en het icoontje dat in beeld verschijnt als je het gebruikt, helpt je om de functie onder de knie te krijgen. Uiteindelijk is de functie niet zo baanbrekend als Apple het wil doen laten geloven.

