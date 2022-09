Probeer nu zelf de iPhone 14 Pro pilvorm op jouw toestel, dankzij dit trucje

Trucje om de langgerekte pilvorm te zien

De iPhone 14 Pro (Max) krijgt volgens geruchten een nieuwe pilvormige balk voor de frontcamera en sensoren. Wie dat nu alvast wil proberen kan het met een trucje zichtbaar maken op elk toestel met Face ID. Op het eerste gezicht lijkt het misschien onmogelijk, omdat de normale notch in de weg zit. Maar als je de truc weet, is het eigenlijk heel simpel. Er zijn al heel wat concepten van de pilvormige notch verschenen, waaruit je kunt afleiden hoe het er ongeveer uit gaat zien. Maar je wilt het toch ook met eigen ogen zien, met een toestel dat je zelf in de hand hebt. Dat kan.



Open deze afbeelding op je iPhone. Maak de afbeelding schermvullend en keer je toestel om. Voilà: de normale notch is weg en je ziet de pilvormige uitsnede.

Dit moet je doen:

Er is een aparte afbeelding voor de iPhone 13 Pro hier te vinden, vanwege de iets andere afmetingen. De afbeeldingen zijn gemaakt door designer Ian Zelbo en geven een indruk hoe je scherm er vanaf de iPhone 14 Pro uit gaat zien. Je krijgt ook een indruk hoe groot de pilvormige notch zal uitpakken.

Langgerekte pilvorm: beter dan een notch, of niet?

Of de nieuwe vorm echt handig is, is iets waar nog fel over gediscussieerd kan worden. De notch aan de bovenkant van het scherm zit zover mogelijk weggestopt en zit daardoor misschien wat minder in de weg dan een uitsnede op een veel lagere plek.

Het ziet eruit als één langgerekte pilvormige uitsnede, maar in werkelijkheid zijn het twee losse uitsnedes in het scherm: een ronde en een kleine pilvorm. Apple zou ze visueel willen samenvoegen door de pixels er tussenin op zwart te zetten. Ook zou er in deze opening statusinformatie kunnen verschijnen, zoals gekleurde stipjes voor de iOS-privacy-indicatoren als de camera, microfoon of locatie actief is. Een nieuw design voor de Camera-app zou ook op de planning staan, zodat de bedieningsknoppen er mooi omheen vallen.

Apple gaat de iPhone 14-serie op 7 september 2022 aankondigen tijdens het Far Out-event en wij zijn uiteraard van de partij om verslag te doen.

Lees meer over de iPhone 14 in onze artikelenreeks: