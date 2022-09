We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Life by Ella

Op Apple TV+ is een nieuwe jeugdserie te zien, geschikt voor het hele gezin. Voor de verandering kun je nu alle afleveringen van het eerste seizoen zien en hoeft niet op wekelijks nieuwe afleveringen te wachten. In de serie zien we Lily Brooks O’Briant in de rol van Ella, een meisje dat naar school terugkeert na kanker te hebben gehad. Nu leeft ze volgens het levensmotto ‘pluk de dag’. Ze heeft zin in de toekomst, kijkt anders tegen eht leven aan en met haar beste vriendin aan haar zijde kan ze alles aan. Alles waar ze voorheen bang voor was, is nu opeens geen issue meer. Nepvrienden en status op sociale media kunnen haar gestolen worden. Kortom: een lekker optimistische serie waar je blij van wordt.

In de serie zien we naast Lily Brooks O’Briant (The Big Show Show, The Tick) ook Artyon Celestine (Drama Club, Claws) en Vanessa Carrasco (Irreplaceable You). Minder belangrijke rollen zijn er voor Kevin Rahm, Mary Faber, Aidan Wallace, Kunal Dudheker en Maya Lynne Robinson.

Bekijken: Life by Ella

American Horror Stories (S02)

Te zien bij: Disney+

Een anthologie-serie van op zichzelf staande afleveringen die zich verdiepen in horror mythen, legenden en overleveringen.

I Came By

Te zien bij: Netflix

Een rebelse jonge graffitikunstenaar die zich richt op de huizen van de rijke elite, maar een schokkend geheim ontdekt dat hem op een reis brengt die hemzelf en zijn naasten in gevaar brengt.

Dated and Related (S01)

Te zien bij: Netflix

Alleenstaande broers en zussen helpen elkaar bij het zoeken naar hun soulmate en hopen liefde te vinden (en misschien 100.000 dollar te winnen) in een luxe villa.

La Jefa

Te zien bij: Netflix

Een ambitieuze jonge vrouw sluit een ongebruikelijke deal met haar charmante bazin. Als ze begint te twijfelen, is het wellicht al te laat om de deal af te zeggen.

Elvis

Te zien bij: HBO Max

Het leven van het Amerikaanse muziekicoon Elvis Presley, van zijn kindertijd tot het worden van een rock- en filmster in de jaren ’50, terwijl hij een complexe relatie onderhield met zijn manager, Colonel Tom Parker.

Scooby-Doo! The Sword and the Scoob

Te zien bij: HBO Max

Reis terug in de tijd naar het hof van koning Arthur in deze legendarische sage vol tovenaars, ridders, draken… en Scooby-Doo! Een boosaardige heks probeert de macht over te nemen in Camelot. Koning Arthur heeft dan ook de hulp nodig van onze favoriete superspeurders om zijn troon veilig te stellen. Maar maken ze de boel niet royaal erger met hun verwoede pogingen?

The Lord or the Rings: The Rings of Power (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het nieuwe epische drama brengt voor het eerst J.R.R. Tolkien’s legendarische Tweede Era van Midden-aarde op het scherm. De serie begint in een tijd van relatieve vrede, duizenden jaren voor de gebeurtenissen in J.R.R. Tolkien’s boeken The Hobbit en The Lord of the Rings, en volgt een groep bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met het lang gevreesde kwaad dat opnieuw zijn intrede doet in Midden-aarde.

Ex on the Beach UK (S06 + S07)

Te zien bij: Videoland

Voor trashseries moet je bij Videoland zijn. Wat gebeurt er als je acht single guys en girls dropt op een paradijselijk eiland voor een vakantie vol zon, zee, strand en seks? Heerlijk! Maar zo simpel is het niet. De exen komen namelijk één voor één terug…

Explorer

Te zien bij: Pathé Thuis

Een portret van ’s werelds grootste levende ontdekkingsreiziger’ Sir Ranulph Fiennes. Wat zit er achter de recordbrekende prestaties? Wie is de man achter de mythes?

The Mallorca Files (S02)

Te zien bij: Ziggo

Een Britse politieagente bundelt haar krachten met een gevatte Duitse rechercheur in de strijd tegen de misdaad op het pittoreske eiland Mallorca.