In een video is voor het eerst een teardown uit de iPhone 14-serie te zien. Het gaat om de iPhone 14 Pro Max, die onder handen is genomen door het YouTube-kanaal PBKreviews.

iPhone 14 Pro Max teardown

In de video krijgen we voor het eerst te zien wat er binnenin de iPhone 14 Pro-modellen veranderd is. De iPhone 14 Pro Max lijkt aan de buitenkant identiek aan de iPhone 13 Pro Max. Ook binnenin is er het een en ander gewijzigd, zo blijkt uit deze teardown-video. Na het weghalen van het scherm zie je de meeste componenten van de iPhone meteen liggen. Er is een L-vormige batterij en een nieuw logic board met duidelijk zichtbaar de tekst ‘A16 Bionic’. Dit staat gegraveerd op een metalen plaatje met grafietvlakken, die ervoor moeten zorgen dat de warmte wat meer verspreid wordt. Apple beloofde bij de aankondiging dat de iPhone 14-modellen een nieuw thermisch systeem hebben om langer topprestaties te kunnen verrichten en deze nieuwe methode om warmte te verspreiden speelt daarin een cruciale rol.



Compleet nieuw is de plaatsing van de TrueDepth-camera , die bestaat uit de Face ID -sensoren en de frontcamera. Apple heeft de nabijheidssensor onder het display geplaatst, zodat alle componenten nu 30% minder ruimte in beslag nemen. De module voor de TrueDepth -camera is in feite veel kleiner geworden, waardoor Apple het vrijwel onzichtbaar kan maken door het te gebruiken als Dynamic Island

Wat ook goed te zien is, is dat Apple voor de camera aan de achterkant een veel grotere lens heeft gebruikt voor de nieuwe 48-megapixelcamera. Verder laat de video zien welke aanpassingen er zijn gedaan voor satellietcommunicatie en is er in vergelijking met de voorgangers geen simkaartslot meer aanwezig (in VS-modellen).

Grotere batterij

Ook is te controleren welke batterijcapaciteit het toestel heeft. Bij de iPhone 14 Pro Max is dat een batterij met een capaciteit van 4.323 mAh en is daarmee iets kleiner dan die van zijn voorganger. Dit was eerder ook al bevestigd in officiële registraties, zoals je kon lezen in ons artikel over de iPhone 14 batterij.

De iPhone 14-modellen liggen vanaf aanstaande vrijdag in de winkel, behalve de iPhone 14 Plus (die komt op 7 oktober). Je kunt ze dan ook voor het eerst zelf bekijken. De iPhone 14 pre-order ging vorige week al van start en je kunt ook nu nog steeds de iPhone 14 reserveren maar voor de Pro-modellen geldt inmiddels wel een wat langere levertijd.

Ondertussen wachten we nog op de teardown van iFixit, die meestal wat grondiger is en meer uitleg geeft. Bovendien geeft iFixit de toestellen een reparatiescore, om aan te geven hoe gemakkelijk bepaalde componenten door jouzelf of door een expert te vervangen zijn.