De meeste telefoons met een always on-scherm laten in deze stand alleen de tijd zien en hooguit een beetje extra informatie. Apple pakt het met de iPhone 14 Pro anders aan. Hoewel dit toestel bij lange na niet de eerste is met een always on-scherm in de iPhone 14 Pro, kun je er wel veruit het meeste mee. Naast de tijd bekijk je ook enkele meldingen en houd je widgets in de gaten. Als kers op de taart is zelfs je wallpaper altijd zichtbaar. Het is daarom belangrijk dat het scherm niet te veel batterij verbruikt, want anders is het natuurlijk niet de moeite waard.



Energieverbruik always on-scherm iPhone 14 Pro

Het energieverbruik van de iPhone 14 Pro meten in de always on-stand kan lastig zijn. Er zijn namelijk meerdere dingen waar je rekening mee moet houden. Ligt de iPhone in een heldere omgeving, dan zal het always on-scherm ook helderder zijn om zichtbaar te blijven. Daarnaast schakelt het always on-scherm in bepaalde gevallen helemaal uit om batterij te besparen. Tenslotte kun je sinds iOS 16.2 verschillende instellingen kiezen om bijvoorbeeld alleen de tijd te tonen en geen wallpaper.

Bij het YouTube-kanaal PhoneBuff hebben ze verschillende scenario’s getest. Met drie iPhones wordt er getest in een omgeving die vergelijkbaar is met binnenverlichting (150 lux). De iPhone 14 Pro met het always on-scherm uitgeschakeld, verliest na 8 uur 0% batterij. De iPhone met de wallpaper én de iPhone zonder wallpaper verliezen beide 2% batterij na diezelfde 8 uur.

Ligt je iPhone op een bewolkte dag buiten op tafel, dan spreek je over een lichtsterkte van ongeveer 1000 lux. Ook hiermee werd getest, want nu wordt het scherm van de iPhone een stuk helderder om nog goed zichtbaar te blijven. Na 8 uur zijn de resultaten gelijk aan de vorige test, behalve dat de iPhone mét wallpaper 3% verloor in plaats van 2%. Trek je deze test echter door tot 24 uur, dan zijn de resultaten heel anders. Hier verliest de wallpaper-telefoon maar liefst 20%, vergeleken met 16% voor de iPhone zonder wallpaper. Het toestel zonder always on-functie ingeschakeld verliest wederom 0%.

iPhone batterijtests: dit moet je weten

Natuurlijk zijn testresultaten niet voor iedereen 1-op-1 van toepassing. In de test hierboven werden de iPhones na een complete reset en met vliegtuigmodus ingeschakeld onder de loep genomen. Dat is puur om te testen hoeveel impact het always on-scherm heeft, maar in de echte wereld komen er natuurlijk allerlei zaken bij omdat je iPhone (ook op de achtergrond) allerlei taken uitvoert.

De reden dat het eindresultaat na 8 uur en 24 uur zoveel verschilt, is omdat iPhones vaak wat optimistischer zijn met het batterijpercentage als de batterij nog vol zit. Heb je klachten over de batterijduur van je iPhone 14 Pro, dan zou het aan het always on-scherm kunnen liggen. Het probleem kan ook ergens anders liggen. Bekijk ook eens onze tip om je iPhone batterijduur langer te maken.

