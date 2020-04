Apple werkt volgens geruchten aan de eerste iPhones met 5G, die gepland staan voor het najaar. Apple kan daarbij kiezen uit twee technieken, namelijk sub-6 GHz en mmWave. Laatstgenoemde biedt de hoogst mogelijke snelheid, hoewel het bereik daarbij beperkt is. Ming-Chi Kuo voorspelde eerder dat de iPhone 12-serie beide standaarden ondersteunt, hoewel de mmWave-versie mogelijk wel vertraging opgelopen heeft. Nu denkt een analist van Wedbush dat Apple de snellere versie alleen in de VS uitbrengt.



‘iPhone 12 met snellere 5G nog niet naar Nederland’

De analist zegt in zijn recente analyse dat er een ‘US en non-US versie geïntroduceerd gaat worden’. De US-versie krijgt volgens hem waarschijnlijk ondersteuning voor mmWave-technologie. Dat zou betekenen dat de versie die in Nederland verkocht wordt, veel minder hoge snelheden ondersteunt. Hoewel er wel verbetering is met de huidige 4G-snelheid, is het verschil een stuk kleiner dan in vergelijking met mmWave.

De analist denkt bovendien dat dit model niet meer in september komt, maar uitgebracht wordt tussen oktober en december. Dat komt overeen met de recente voorspelling. De productie van de iPhone 12 is mogelijk vertraagd vanwege het coronavirus en zou ook voor tekorten kunnen zorgen.

Of Nederland en andere landen het echt zonder de snellere 5G iPhone 12 moeten doen, weten we pas zeker als Apple de nieuwste 2020 iPhones officieel aankondigt. Naar verwachting is dat ergens in september, al is het nog maar de vraag hoe Apple de aankondiging gaat doen.