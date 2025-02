De iPhone 16e, het nieuwe instapmodel, is vanaf nu bij Apple te bestellen. De pre-order is gestart, dus iedereen die dat wil kan nu de nieuwste iPhone reserveren. Heb jij hem besteld? Laat het ons dan weten.

Nu de pre-order van de iPhone 16e van de iPhone 16e gestart is, betekent het ook dat het toestel bijna in onze handen is. Als je er zeker van wil zijn dat je deze nieuwe iPhone als eerste in huis hebt, is het belangrijk om je bestelling zo snel mogelijk te plaatsen. Als je hem vandaag bestelt, weet je bijna zeker dat je hem bij de iPhone 16e release op 28 februari 2025 in huis hebt. Check daarom ook onze pagina met iPhone 16e pre-order tips als je dat nog niet al gedaan hebt.

iPhone 16e bestellen kan nu

Nu de iPhone 16e te bestellen is, zullen de levertijden vermoedelijk wel iets oplopen. Omdat we niet weten hoeveel voorraad Apple, winkels en providers hebben, is het nu nog lastig in te schatten of de levertijden snel op zullen lopen. Maar omdat het om een wat goedkoper instapmodel gaat, gaan we er niet vanuit dat de levertijden snel weken zullen oplopen. Vermoedelijk is zwart wel het populairste model, dus mocht je die in het vizier hebben dan moet je wellicht wat sneller bestellen.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16e met abonnement afsluiten:

KPN | Belsimpel | Odido | Vodafone | Mobiel.nl | GSMWeb | MediaMarkt

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16e bij deze winkels terecht:

Coolblue | MediaMarkt | Mobiel.nl | Amazon | Proshop | Belsimpel

Prijzen iPhone 16e los toestel

Welke kleur en opslag iPhone 16e bestellen?

Het kan zijn dat je nog niet precies weet welke iPhone 16e je wil gaan bestellen. Wordt het wit of zwart? 126GB of toch 256GB? Het zijn keuzes die je direct bij je aankoop moet maken, dus kies verstandig. We hebben diverse gidsen die je daarbij op weg kunnen helpen. Zeker als het al een tijd geleden is dat je een nieuwe iPhone gekocht hebt, kunnen we ons voorstellen dat je wat advies nodig hebt. Check daarom ons artikel over de iPhone kleur kiezen en het bepalen van de juiste opslag voor je nieuwe iPhone.

Bekijk ook Tips voor iPhone-opslag kiezen: 128GB, 256GB, 512GB of misschien zelfs 1TB? Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 128GB genoeg of heb je 256GB, 512GB of zelfs 1TB opslag op je iPhone nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!

Ook verkrijgbaar: Apple’s hoesjes en screenprotector

Apple biedt ook voor de iPhone 16e haar eigen hoesje. Helaas heeft Apple zelf maar een soort: het bekende siliconenhoesje. Je kan kiezen uit vijf kleuren: zwart, wit, winterblauw, fuchsia en blauwgroen. Daarnaast verkoopt Apple nog de Belkin Ultraglass-screenprotector (die ook voor de iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 14 geschikt is).