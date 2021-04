In een interview vertellen Apple’s marketingbaas Greg Joswiak en hardwarebaas John Ternus over de nieuwe producten. Dat er een M1-chip in de iPad Pro wordt gebruikt, leidt onvermijdelijk tot speculaties dat de iPad en Mac ooit worden samengevoegd. Het is een onderwerp dat regelmatig terugkeert, maar Apple houdt voet bij stuk. Het blijven twee verschillende producten. Joswiak benadrukte nog maar eens dat Apple geen plannen heeft. In plaats van het samenvoegen probeert Apple juist de beste producten in elke categorie te maken.



Volgens Joswiak zijn er twee tegenstrijdige verhalen in omloop over de iPad en Mac . Aan de ene kant zijn mensen vertwijfeld wat ze moeten kopen: een Mac of een iPad. Tegelijk zijn er volgens Joz ook samenzweringstheorieën in omloop dat Apple de twee wil samenvoegen tot één product. Wat Joz niet noemt is het feit dat gebruikers al jarenlang vragen om een Mac met touchscreen.

Maar dat zou niet in het belang van Apple zijn: door twee verschillende producten aan te bieden is er een breder aanbod van producten en kun je tweemaal naar de kassa. Dat laatste benadrukt Joswiak uiteraard niet.

Volgens Ternus zit er een duidelijke gedachte achter twee productlijnen. Als het één apparaat moet zijn leidt dat op allerlei punten tot beperkingen. Nu is het mogelijk om de best mogelijke Mac te maken en daarnaast de best mogelijke iPad. Punt is wel dat de nieuwe iPad Pro’s zo krachtig zijn geworden dat het eigenlijk overdreven aan het worden is, zeker omdat er bijvoorbeeld nog geen Final Cut Pro voor de iPad is. Mogelijk komt dat wel. Ternus en Joswiak wilde niet ingaan op de vraag welke toekomstige software het maximale uit de M1-processor in de Mac gaat halen. Volgens Joswiak geeft de extra performance ontwikkelaars meer armslag om hun apps uit te breiden. Apple denkt dat consumenten het ook wel zullen kopen om voorbereid te zijn op toekomstige eisen en waarbij ze niet meteen tegen de grenzen zullen aanlopen.

Waarom de iPad Pro een M1-chip kreeg

Waarom Apple voor de M1-chip koos in plaats van de A-serie? Daar heeft Ternus een antwoord op: Apple stopt altijd de beste chips in de iPad Pro en momenteel is dat de M1.

Het volledige interview met Joswiak en Ternus is bij The Independent te vinden. Je vindt er nog meer kleine details over de iPad Pro, bijvoorbeeld het feit dat overstappen naar Liquid Retina XDR (mini-LED) een “huge undertaking” was. Er waren meer leds nodig dan bij de Pro Display XDR vanwege de beperkingen in formaat. Mogelijk is dit ook de reden waarom Liquid Retina XDR alleen op de 12,9-inch beschikbaar is. De 11-inch iPad Pro is er simpelweg te klein voor.