iPhone 12 concept met LiDAR Scanner

Het concept is gemaakt door de Slowaakse website svetapple.sk. Het gaat hier om een time-of-flight (ToF) sensor, waarvan de kans groot is dat het ook in de 2020 iPhones wordt toegepast. Het concept laat zien hoe de iPhone 12 Pro eruit kan gaan zien, waarbij vooral het marineblauwe exemplaar opvalt. Er zijn geruchten dat Apple deze kleur zou willen toevoegen. Maar de echte blikvanger in de afbeeldingen is natuurlijk de LiDAR Scanner. Volgens Apple biedt die de mogelijkheid om nauwkeurige en gedetailleerde 3D-scans van je omgeving te maken. Dit kan handig zijn voor ontwikkelaars die bezig willen met augmented reality-ervaringen die je helemaal meeslepen in een scene.



Er zijn nog niet zo heel veel concepten van de iPhone 12 Pro verschenen en als je deze afbeeldingen ziet, snap je ook wel waarom. Het ziet er grotendeels hetzelfde uit als de huidige modellen. Veel verrassingen zijn er niet. De LiDAR Scanner heeft gewoon de plek ingenomen van de flitser in de vierkante camerabult. De flitser zelf moest daardoor een stuk opschuiven.

De cameralenzen zijn nu wat gelijkmatiger verdeeld over de achterkant. De LiDAR Scanner zou wel eens een van de grote vernieuwingen van de iPhone 12 kunnen worden. Hij zit natuurlijk al in de iPad Pro 2020, maar die zal maar door een beperkte doelgroep worden aangeschaft. De doelgroep voor de nieuwe iPhones is veel groter. Bovendien kan de iPhone nog nauwkeuriger zijn, want die heeft drie cameralenzen in plaats van twee.

Analisten met bronnen in Apple’s toeleveringsketen praten al een jaar lang over iPhones en iPads met 3D Scanners en Time of Flight-sensoren. De Slowaakse site heeft ook nog een 6,1-inch versie van de iPhone 12 Pro verzonnen, maar dit lijkt eerder wishful thinking. Alle berichten wijzen er namelijk op dat Apple vasthoudt aan de 5,8-inch voor het Pro-model. Wel zou de iPhone 12 Pro Max de sprong maken naar 6,7-inch, terwijl dat nu nog 6,5-inch is.

Een soort infographic toont specs zoals een A14 Bionic processor, 6GB RAM en een USB-C-poort in plaats van Lightning. Dat laatste is ook nog maar zeer de vraag. De Slowaken zouden ook graag plattere zijkanten willen zien, zoals bij de iPad Pro.

We kunnen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in september verwachten, als alles nog steeds op schema loopt. Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus kan er echter vertraging optreden voordat de toestellen in de winkels liggen. Apple-engineers zijn minder goed in staat geweest om naar China te vliegen om daar met lokale productiepartners te overleggen. En ook bij Apple zelf moet sinds een tijdje vanuit huis worden gewerkt, wat vergaderen een stuk lastiger maakt. Bij Google leverde het afstemmen van nieuwe functies zoveel problemen op, dat Google I/O werd afgeblazen.