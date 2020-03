Gerucht: ‘Apple werkt nog steeds aan AirPower’

‘AirPower-project gaat door’

Dat zegt YouTuber en geruchtenlekker Jon Prosser, een man met een wisselend trackrecord. Eerder beweerde analist Ming-Chi Kuo nog dat Apple werkt aan een kleinere draadloze oplaadmat. Al is het de vraag of die nog wel AirPower gaat heten, na de eerdere mislukking. Het is inmiddels een jaar geleden nadat Apple officieel toegaf dat de AirPower niet meer op de markt zou komen. Toch is Apple nu weer verder gegaan met het project, beweert Prosser. Apple-engineers proberen de oplaadspoelen van de mat opnieuw te ontwerpen, zodat de hitte beter wordt verspreid. Er zijn al enkele prototypes gemaakt.



Toen de AirPower werd afgeblazen zei Apple alleen dat het product niet voldeed aan de hoge standaarden van het bedrijf. Er waren diverse geruchten dat het daarbij zou gaan om problemen met hitte en interferentie. Het idee was dat je de iPhone, Apple Watch en AirPods gelijktijdig zou kunnen opladen, ongeacht waar je het neerlegt op de mat. Op het ontgrendelscherm van de iPhone kon je dan de laadstatus van alle apparaten zien. Het bleek technisch echter te moeilijk om het product te maken.

Andere fabrikanten slaagden daar wel in. Zo maakte het Nederlandse bedrijf ZENS de Liberty Wireless Charger met 16 spoelen, waarmee je meerdere apparaten kunt opladen. De levering daarvan loopt echter niet op rolletjes en voor de Apple Watch moest een los opzetstukje worden toegevoegd, aangezien gewone Qi-laders niet geschikt zijn voor de Apple Watch.

Apple werkt weer aan AirPower

“Het project loopt intern weer”, meldt Prosser nu. “Er is geen garantie dat ze het afronden en uitbrengen, maar ze hebben nog niet opgegeven en ze proberen nu de spoelen technisch zo te herontwerpen dat ze de hitte beter afvoeren. Er worden nu prototypes gemaakt.”

AirPower isn’t dead 👀 The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway. 🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020

Apple liet de AirPower voor het eerst zien in september 2017, tegelijk met de introductie van de iPhone X. Het zou eind 2018 op de markt komen, maar het moest meermaals worden uitgesteld. In maart 2019 maakte Apple bekend dat de AirPower niet meer op de markt zou komen, maar hield wel vol dat ze: “committed to push the wireless experience forward” waren. Een paar maanden geleden voorspelde analist Ming-Chi Kuo nog dat Apple in de eerste helft van 2020 een kleinere draadloze oplaadmat zou uitbrengen, maar gaf geen nadere details. Door de huidige ontwikkelingen kan de launch zijn opgeschoven. Over een paar maanden weten we of Kuo en Prosser gelijk hadden.