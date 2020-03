Google’s grootste ontwikkelaarsevent zou dit jaar weer in mei plaatsvinden, vanuit Mountain View, Californië. Het Shoreline Amphitheater was daarvoor al afgehuurd. Maar enkele weken geleden gaf het bedrijf aan dat het toch alleen online zou plaatsvinden vanwege het coronavirus. Dat gebeurde kort nadat Mobile World Congress was afgezegd en er meer grote events moesten worden afgeblazen. Toch krijgt Google ook een online event niet voor elkaar.



Het is blijkbaar te lastig om een online evenement te organiseren. “Uit voorzorg voor de gezondheid en veiligheid van onze ontwikkelaars, medewerkers en de lokale gemeenschappen en in lijn met de eis om thuis te blijven – kunnen we helaas dit jaar op geen enkele manier een I/O event houden”, meldt Google. Tijdens het event worden nieuwe producten en software-versies aangekondigd. Daarmee is het vergelijkbaar met Apple’s WWDC, dat altijd een maand later plaatsvindt in juni.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3) — Google Developers (@googledevs) March 20, 2020

Google vindt dat er nu eerst aandacht moet zijn voor de mensen en voor de uitdagingen waar we allemaal voor staan. Het bedrijf wil meehelpen om te zorgen dat de lokale gemeenschappen veilig, geïnformeerd en met elkaar verbonden zijn. Er komen wel Android-updates aan, maar die zullen via de ontwikkelaarsblogs en communityfora worden gecommuniceerd.

Het leek misschien zo makkelijk: een online evenement organiseren terwijl iedereen thuis zit. Maar toch bleek het onverwacht veel druk op te leveren voor de teams die alles op tijd klaar moeten hebben. Ook zij kunnen minder goed samenwerken, nu ze elkaar niet kunnen zien.

An online-only WWDC is going to be near-impossible to pull off; are employees supposed to record sessions from their homes? Who's gonna film it, who's gonna distribute it? Never mind who is going to be able to actually get an iOS 14 ready for distribution while WFH under lockdown — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) March 20, 2020

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd is het goed mogelijk dat ook Apple WWDC 2020 nieuwe stijl moet afzeggen. Apple kondigde het evenement enthousiast in vernieuwde vorm aan, waarbij alles online zal plaatsvinden. Maar met de huidige situatie is het misschien niet zo gepast om vrolijk op een geïmproviseerd podium in de achtertuin van Tim Cook te staan. Apple legde in de aankondiging geen enkele link met de coronacrisis, maar wekte de indruk dat het altijd al de bedoeling was om het eens op een nieuwe manier te organiseren.

Toch gloort er ook nog hoop. De keynote zou gewoon op Apple Park kunnen worden gestreamd, zonder dat er publiek bij is. Veel workshops en sessies van eerdere WWDC’s toonden alleen de slides met een voice-over van de presentator. Dat kunnen medewerkers natuurlijk prima vanuit huis doen. Daarbij speelt ook nog mee dat we 3 maanden verwijderd zijn van WWDC en tegen die tijd zou de zelfisolatie al grotendeels opgelost kunnen zijn.