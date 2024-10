Alle camera's aan de achterkant van de iPhone 17 Pro Max zullen 48 megapixel zijn, voorspelt analist Ming-Chi Kuo. Tot nu toe was de telefotolens nog 12 megapixel, maar dat gaat in 2025 veranderen. Kuo onthuld zijn roadmap voor de iPhone-camera's van de komende jaren.

Kuo blikt in een blogposting op Medium vooruit naar de camera’s in de toekomstige iPhone-modellen. De afgelopen tijd heeft Apple geleidelijk de camera’s aan de achterkant verbeterd van 12-megapixel naar 48-megapixel sensoren. De telefotolens bleef tot nu toe echter steken op 12-megapixel, al sleutelde Apple wel aan de eigenschappen. Zo zit in de iPhone 15 Pro Max een tetraprismalens die ervoor zorgt dat er een langere brandpuntsafstand en daardoor meer zoom (5x) mogelijk is. Dankzij een constructie met reflecterende spiegels is het daardoor mogelijk om verder in te zoomen, zonder dat de lens ver buiten het toestel steekt. Een dergelijke tetraprismalens komt ook in de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, beweert Kuo. Dergelijke voorspellingen zijn al eerder gedaan.

De hoofdcamera (groothoek) en de ultragroothoek van de iPhone Pro-modellen hebben al de sprong naar 48 megapixel gemaakt en bij de iPhone 17 Pro Max gaat het volgens Kuo ook gebeuren bij de telefotolens. De sensor wordt groter, denkt de analist. Deze gaat van 1/3,1″ naar 1/2,6″.

In onderstaande tabel hebben we alles samengevat:

Toestel Eigenschap iPhone 14 Pro Max Eerste met 48 mp groothoek iPhone 15 Pro Max Eerste telefoto met tetraprisma en 5x optische zoom iPhone 16 Pro (Max) Eerste met 48 mp ultragroothoek iPhone 17 Pro Max Eerste met 48 mp telefoto iPhone 19 Pro Max Eerste met meer dan 5x optische zoom

Ruimtelijke video’s in 4K

Kuo weet nog niet zeker of alleen de iPhone 17 Pro Max de vernieuwde telefotolens zal krijgen. Als dat zo is, verwacht hij dat de iPhone 18 Pro in 2026 ook wordt uitgerust met deze telefotolens.

De verbeterde camera’s kunnen ervoor zorgen dat ruimtelijke video’s een betere kwaliteit krijgen. Momenteel zijn de ruimtelijke video’s die je met de iPhone 15 Pro kunt opnemen beperkt tot een 1080p resolute met 30 fps in SDR. Als Apple de telefoto kan opvoeren naar 48 megapixels, zou ruimtelijk filmen in 4K HDR mogelijk kunnen worden.

Bij de iPhone 19 Pro Max (2027) zou Apple de optische zoom verder willen vergroten tot meer dan 5x. Dit kan gedaan worden door meer lenzen toe te voegen, al vergt dit wel wat hoofdbrekens omdat de ruimte beperkt is.

Wat de camera’s in de iPhone 17 betreft: er waren ook al geruchten over een verbeterde frontcamera’s, ook afkomstig van Ming-Chi Kuo. Deze selfiecamera maakt volgens de analist een sprong van een 12-megapixel camera met vijf elementen naar 24-megapixel met zes elementen. Dit zou wel eens kunnen gaan gelden voor alle modellen.