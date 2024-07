In de vierde beta van iOS 18 vinden we weer talloze nieuwe functies en handige verbeteringen. We hebben alles wat er nieuw is in iOS 18 beta 4 voor je op een rij gezet.

Voor de vierde beta van iOS 18 heeft Apple weer wat handige wijzigingen, verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd. Nu we alweer bij de vierde beta aanbeland zijn, merk je dat iOS 18 al iets meer verfijnd is met logische toevoegingen en andere kleine verbeteringen. We zijn nu ongeveer halverwege de betacyclus, dus de verwachting is dat het vanaf nu alleen maar beter wordt. In de vierde beta van iOS 18 vinden we eindelijk weer nieuwe achtergronden voor CarPlay, krijgen de Herinneringen- en Agenda-app wat fijne verbeteringen en nog veel meer. Lees snel verder wat er nieuw is in iOS 18 beta 4.

#1 Nieuwe wallpapers voor CarPlay

CarPlay krijgt in iOS 18 wat nieuwe functies en handige mogelijkheden, maar wat nog ontbrak waren nieuwe achtergronden. Normaal gesproken voegt Apple met elke grote iOS-update een set nieuwe CarPlay-wallpapers toe, die passen bij de nieuwe standaardachtergrond op de iPhone. In de vierde beta heeft Apple ze alsnog toegevoegd. Het gaat in totaal om vier nieuwe achtergronden, die elk in een licht een donkere modus beschikbaar zijn. Je kan kiezen uit groen/blauw, roze, geel en grijs.

Er is daarnaast een aantal huidige achtergronden verdwenen. Apple schoont het aantal CarPlay-achtergronden eens in de zoveel tijd op. Deze keer zijn er een aantal kleurenvariaties van voorgaande jaren weggehaald. In totaal zijn er nog tienachtergronden om uit te kiezen. Dat waren er voorheen nog elf.

#2 Undo-knop voor Herinneringen

Als je in de Herinneringen-app per ongeluk een taak afgevinkt hebt terwijl je die nog niet uitgevoerd hebt, dan komt de nieuwe undo-knop van pas. De Herinneringen-app krijgt in de vierde beta van iOS 18 namelijk zowel een undo- als redo-knop. Daarmee kan je een actie ongedaan maken of juist weer opnieuw uitvoeren. De knoppen verschijnen bovenaan, naast de titel van de lijst.

#3 Voltooide taken verbergen in Agenda

Over herinneringen gesproken: vanaf iOS 18 kun je in de Agenda-app ook je herinneringen zien. In de vierde beta voegt Apple hiervoor een handige instelling toe. Je kan er dan namelijk voor kiezen om voltooide taken automatisch te verbergen. Standaard worden voltooide taken in je agenda licht gemaakt, maar door de schakelaar Toon voltooide herinneringen uit te zetten, worden ze helemaal niet meer getoond. Dat maakt je agenda een stuk meer opgeruimd.

#4 Nieuwe animatie voor zaklamp op iPhone 15 (Plus)

In iOS 18 krijgt de zaklamp een nieuwe animatie en nieuwe mogelijkheden op de iPhone 14 Pro- en iPhone 15 Pro-modellen. Je kan dan namelijk ook de breedte van de lichtstraal instellen, naast de helderheid. En daar hoort ook een nieuwe animatie bij, waarbij de zaklamp uit het Dynamic Island verschijnt. Vanaf de vierde beta verschijnt deze nieuwe animatie ook op de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, maar dan zonder de nieuwe functie voor de breedte van de lichtstraal.

#5 iCloud met eigen sectie in Instellingen

In de vierde beta hebben de instellingen voor iCloud een prominentere plek gekregen in de instellingen. Je vindt namelijk bij de instellingen voor App Store, Game Center en Wallet en Apple Pay nu ook meteen een iCloud-knop. Daardoor hoef je niet eerst op je naam bovenaan te tikken om de iCloud-instellingen te vinden. Bovendien heeft Apple de “iCloud+ Abonnee”-badge een animatie gegeven.

#6 Controls Menu voor camera-instellingen

Voor de Camera-app kun je enkele instellingen bewaren, zodat deze altijd juist ingesteld zijn als je de app weer opnieuw opent. In het Bewaar instellingen-menu vind je nu ook een optie genaamd Controls Menu. Apple zegt daarover het volgende:

Preserve the previously used camera tool when expanding the controls menu, rather than showing the list of camera tools.

We hebben de functie geprobeerd te testen, maar zien geen verschil met de schakelaar in- of uitgeschakeld. We vermoeden dat het te maken heeft met het menu met cameratools dat verschijnt als je in de Camera-app omhoog veegt (met onder andere beeldverhouding, nachtmodus, flitser en meer.

#7 Nieuwe knop voor Bluetooth en stille modus in Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel vinden we enkele nieuwe knoppen. Apple heeft een nieuwe Bluetooth-knop toegevoegd, al werkt die in de vierde beta nog niet. Daarnaast is er een knop om de stille modus in- en uit te schakelen (op iPhone 15 Pro-modellen). Tegelijkertijd is een andere knop verdwenen: de Open Muziek-knop is niet meer in het Bedieningspaneel te vinden. Daarmee kon je snel de Muziek-app openen. Je kunt dit eventueel met een knop van de Opdrachten-app nog zelf namaken.

#8 Nieuwe opties voor AssistiveTouch

AssistiveTouch, een toegankelijkheidsfunctie, biedt enkele nieuwe snelkoppelingen. Je kunt namelijk ook typen naar Siri en Apple Watch Mirroring aan het AssistiveTouch-menu toevoegen voor extra snelle toegang. Met Apple Watch Mirroring kun je de Apple Watch bedienen vanaf de iPhone.

#9 Aangepast icoontje voor de Aandelen-app

De Aandelen-app heeft voor het eerst in jaren een vernieuwd icoontje gekregen. De nieuwe versie heeft minder verticale lijnen en het witte waaseffect is daarbij verdwenen. Het icoontje is daardoor nu wat simpeler en strakker, zoals je hieronder in de afbeelding kan zien.

#10 Verborgen-map heeft een ander uiterlijk

Vanaf iOS 18 kun je apps verbergen, waarna ze in een vergrendelde map in de appbibliotheek staan. Deze Verborgen-map heeft nu een iets ander ontwerp gekregen. In plaats van een oogje met een streepje, zie je nu een silhouet van appicoontjes. De map valt daardoor iets minder op.

#11 iPhone Mirroring: nieuw icoontje en vensterformaat wijzigen

De functie iPhone Mirroring (die voorlopig nog niet in Europa beschikbaar komt) krijgt vanaf de vierde beta van iOS 18 en macOS Sequoia een aantal veranderingen. Zo is er een nieuw icoontje op de iPhone, die verschijnt als de functie in gebruik is. Je ziet dan een embleem van een iPhone, met daarvoor de muiscursor van een Mac. Bovendien kun je het vensterformaat op de Mac aanpassen, waarbij je kan kiezen voor kleiner, groter of de daadwerkelijke afmeting.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies of onze uitgebreide iOS 18 preview met ervaringen.