iPad bedienen met handgebaren

Je kunt op de iPad gebruik maken van verschillende handgebaren op het touchscreen om tussen apps te wisselen, een app af te sluiten of om terug te gaan naar het beginscherm. Hierdoor hoef je niet steeds op de thuisknop te drukken, maar het kan ook van pas komen als de homeknop niet meer zo goed functioneert. In deze tip leggen we je uit hoe je bepaalde multitouch-gebaren uitvoert.

iPad gebaren voor multitasking

Sommige handgebaren zijn alleen beschikbaar op de iPad en laten je sneller werken. Nagenoeg elke iPad is geschikt voor deze handgebaren, waardoor er ook geen specifieke vereisten zijn. Voor sommige gebaren moet je ervoor zorgen dat de instelling ingeschakeld staat. Dat doe je als volgt:

Open Instellingen en ga naar Beginscherm en Dock. Tik op Multitasking. Zet de schakelaar bij Gebaren aan.

Op de iPhone zijn de meeste multitasking-gebaren niet beschikbaar, maar je kunt wel gebruik maken van AssistiveTouch (zie verderop). De nieuwste iPhones bedien je wel met allerlei andere bewegingen. Meer daarover lees je in ons artikel over iPhone-bediening.

In totaal gaat het om drie verschillende multitaskingbewegingen waarmee je op je iPad kunt navigeren:

Terug naar beginscherm : om terug te keren naar het beginscherm, maak je een knijpbeweging met vier of vijf vingers. Hierdoor keer je direct terug naar het scherm met alle appicoontjes.

: om terug te keren naar het beginscherm, maak je een knijpbeweging met vier of vijf vingers. Hierdoor keer je direct terug naar het scherm met alle appicoontjes. Wisselen tussen apps : wil je wisselen tussen apps, dan gebruik je vier of vijf vingers en sleep je deze naar links of rechts. Veeg naar rechts om de vorige app te openen en naar links om de volgende app op het beeld te zetten.

: wil je wisselen tussen apps, dan gebruik je vier of vijf vingers en sleep je deze naar links of rechts. Veeg naar rechts om de vorige app te openen en naar links om de volgende app op het beeld te zetten. Appkiezer openen: de appkiezer open je door met vier of vijf vingers omhoog te vegen. In iOS 11 en later kun je dit ook met één vinger doen.

Daarnaast werken op een iPad met iOS 12 ook de bewegingen voor iPhone-bediening. Deze gebaren kun je sowieso op een iPad met iOS 12 gebruiken, ook als je de eerder genoemde instelling uitschakelt:

Terug naar beginscherm : veeg met één vinger vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

: veeg met één vinger vanaf de onderkant van het scherm omhoog. Wisselen tussen apps : veeg aan de onderkant van het scherm met één vinger een stukje omhoog en daarna naar links of rechts om te wisselen.

: veeg aan de onderkant van het scherm met één vinger een stukje omhoog en daarna naar links of rechts om te wisselen. Appkiezer openen : veeg met één vinger van beneden naar boven en hou hem in het midden even vast. Laat dan het scherm los.

: veeg met één vinger van beneden naar boven en hou hem in het midden even vast. Laat dan het scherm los. Bedieningspaneel openen: je opent het bedieningspaneel door met een vinger van boven naar beneden te vegen vanaf de hoek rechtsboven.

De gebaren komen dus niet alleen van pas bij het gebruik van multitasking, maar ook als je thuisknop niet meer goed werkt. Voor dit laatste geval is echter nog een ander alternatief.

iPad bedienen via AssistiveTouch

Als de homeknop van je iPhone of iPad kapot is, kun je ook gebruik maken van AssistiveTouch. We hebben in een een aparte tip uitgelegd hoe dit werkt. Dit houdt in dat je functies zoals het activeren van Siri, het indrukken van de homeknop, scherm roteren en volume aanpassen vanaf het touchscreen kunt bedienen. De functie is eigenlijk aanwezig voor mensen met een motorische handicap, die moeite hebben met knoppen indrukken. Via een aanwijsstokje kunnen ze alle functies van de iPhone en iPad toch bedienen. Maar AssistiveTouch komt ook van pas als de knoppen kapot zijn, bijvoorbeeld de volumeknoppen.