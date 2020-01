Filmen met 60 fps

Standaard neemt de iPhone video’s op in 30 frames per seconde (30fps) in 1080p HD. Als je echter een iPhone 6 of nieuwer hebt, kun je ook filmen in 60 fps. Daarmee worden meer beelden vastgelegd per seconde, wat resulteert in een vloeiender beeld. Het maakt de videobestanden wel een aanzienlijk groter. In deze tip ontdek je hoe je makkelijk de framerate kunt aanpassen.

Framerate voor iPhone-video’s instellen

Voer de volgende stappen uit om te filmen met een framerate van 60fps op je iPhone:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Camera > Neem video op. Kies de optie 1080p HD op 60 fps. Verlaat de instellingen en ga filmen met de Camera-app.

Uiteraard kun je ook kiezen voor filmen in 4K.

Vanaf nu zie je zodra je de videofunctie van de app Camera gebruikt, de tekst ’60fps’ in de balk staan. Hou er rekening mee dat opnemen in 60fps de bewegingen in het beeld veel soepeler en levensechter maken, maar dat de bestandsgrootte van je filmpjes toeneemt.

Een minuut video met 1080p 30 fps neemt ongeveer 60 MB beslag, terwijl je voor het filmen met 60 fps op ongeveer 90 MB moet rekenen. Het betekent dus geen verdubbeling, maar ongeveer anderhalf keer ten opzichte van een normaal filmpje.

Je kunt ook filmen met een framerate van 120 fps of 240 fps, maar hiervoor moet je bij de instellingen voor iPhone slowmotion-video’s zijn.

60 fps direct inschakelen in de Camera-app

Op de iPhone 11-serie is het mogelijk om in de Camera-app de framerate snel te wisselen. Hiervoor open je de Camera-app en tik je op het blauw omrande cijfer:

Je kunt nu gemakkelijk wisselen tussen 30 en 60 fps. Dit lukt alleen voordat je bent begonnen met filmen, want tijdens het videofilmen kun je het niet meer wijzigen.

