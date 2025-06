In iOS 26 heeft de Bestanden-app een flinke upgrade gekregen. Wat ooit een eenvoudige manier was om je documenten te bekijken, voldoet nu als een volwaardige bestandsbeheerder – bijna zoals de Finder op de Mac. Van een vernieuwde lijstweergave tot kleurrijke mappen en standaardapps per bestandstype: er komt een flink aantal nieuwe functies. In dit artikel zetten we alle vernieuwingen in de Bestanden-app van iPadOS 26 (en iOS 26) overzichtelijk op een rij.

#1 Nieuwe lijstweergave

De lijstweergave in Bestanden is flink verbeterd en doet nu sterk denken aan de Finder op de Mac. Je kunt kolommen zoals Naam, Bestandstype, Grootte en Gewijzigd op zelf aanpassen, herschikken en in breedte verslepen. Ook kun je mappen inklappen voor meer overzicht, en sorteerinstellingen worden per map onthouden. Hierdoor navigeer je moeiteloos door grote mappenstructuren.

#2 Mappen in het dock

Nieuw in iPadOS 26: je kunt nu, net als op de Mac, mappen direct in het Dock op iPad plaatsen. Sleep een map vanuit de Bestanden-app naar het onderste deel van je scherm en hij blijft daar staan – klaar voor snel gebruik.

Werk je vaak met dezelfde bestanden of projecten? Dan kan dit een uitkomst zijn. Vanuit het Dock open je je favoriete map in één tik, en kun je bestanden eenvoudig slepen naar andere apps, zoals Mail, Teams of je notitie-app. Zo hoef je niet telkens te zoeken of te bladeren: je belangrijkste mappen staan altijd binnen handbereik.

#3 Mappen personaliseren

In iPadOS 26 kun je mappen eindelijk een persoonlijk tintje geven. Kies uit verschillende kleuren, symbolen of emoji om je mappen visueel te onderscheiden. Zo geef je je werkmappen bijvoorbeeld een rood icoon, en je privéprojecten een vrolijke emoji.

Dit maakt het niet alleen overzichtelijker, maar ook een stuk leuker om mee te werken. Extra handig: je aanpassingen worden via iCloud gesynchroniseerd, dus je ziet dezelfde aangepaste mappen ook op je iPhone en Mac. Zo blijft je mappenstructuur consistent, waar je ook werkt.

#4 Standaardapps instellen

Een kleine, maar bijzonder handige vernieuwing in iPadOS 26: je kunt nu zelf bepalen met welke app een bestandstype standaard opent.

Wil je bijvoorbeeld dat pdf’s altijd in Voorvertoning openen of dat Word-bestanden automatisch in Microsoft Word terechtkomen? Houd dan een bestand lang ingedrukt, kies Openen met en stel de gewenste app in als standaard.

#5 Veilig ontkoppelen van externe harde schijven

Een kleine, maar veelgevraagde toevoeging in iPadOS 26: je kunt nu externe opslagmedia veilig uitwerpen vanuit de Bestanden-app. Waar je voorheen een ssd of usb-stick gewoon moest loskoppelen, kun je nu via een nieuwe optie voorkomen dat gegevens verloren gaan of bestanden beschadigd raken. Met één tik verwijder je een aangesloten schijf op een veilige manier — net als op de Mac.

#6 Achtergrondtaken

In iPadOS 26 hoef je de Bestanden-app niet langer open te houden om bestanden te downloaden of uploaden. Downloads lopen nu gewoon door op de achtergrond, terwijl jij verder werkt in andere apps.

De voortgang van je download verschijnt in een handige Live Activiteit bovenaan het scherm, net als bij AirDrop, timers of muziek. Zo blijf je altijd op de hoogte, zonder dat je handmatig hoeft te controleren of een bestand al klaar is. Ideaal voor wie veel met grote bestanden werkt of regelmatig via netwerkschijven en cloudopslag downloadt.

