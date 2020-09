iPadOS 14 review

Vorig jaar kreeg de iPad de grootste update tot dan toe. Wij vonden dan ook dat iPadOS 13 de iPad volwassen heeft gemaakt. Hoewel het qua bugs niet altijd van een leien dakje liep was de iPad toe aan een eigen platform, iPadOS. Dit jaar bouwt Apple met iPadOS 14 dit verder uit en we vragen ons in deze review dan ook af: is het genoeg? Want we missen toch wel enkele handige functies die Apple heeft beloofd, maar waar je als Nederlandstalige gebruiker niet zoveel aan hebt.



Uitgebreide Apple Pencil ondersteuning

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. De meest prominente functie van iPadOS 14 is eentje die je écht alleen op de iPad vindt, maar die in het Nederlands niet goed werkt.

Je kunt de Apple Pencil op veel meer plekken gebruiken. Zo kun je in een zoekveld gewoon met de hand schrijven en worden vormen nu automatisch herkend tijdens het tekenen. Er is ook geavanceerde ondersteuning voor handschriftherkenning tijdens het noteren van tekst. Dat klinkt geweldig, maar het werkt alleen als je een Engelstalig toetsenbord hebt ingesteld. Anders is het URL-vak van je browser niet te beschrijven met je Pencil.

Het lijkt wel een beetje te werken, als je korte zinnetjes in het Nederlands gebruikt, maar uiteindelijk blijkt het een frustrerende ervaring waarbij te veel spelfouten worden gemaakt. Het komt te vaak voor dat Apple jouw Nederlandse tekst omzet naar iets wat erop lijkt in het Engels. Zelf benadrukt Apple ook dat het alleen in het Engels en Chinees goed werkt. Daarmee vallen een hoop handige functies af, voor mensen die graag hun Apple Pencil gebruiken.

Bekijk ook Zo gebruik je handschriftherkenning en Scribble (Schrijven) in iPadOS 14 De grootste vernieuwing voor de iPad in iPadOS 14 is de ondersteuning voor handschriftherkenning en Schrijven (Scribble). Met de Apple Pencil schrijf je tekst op het scherm, dat wordt omgezet naar getypte tekst.

Na nog wat beter lezen van de tekst op de iPadOS 14-pagina van Apple wekt vooral verwarring. Het lijkt erop dat Apple alleen maar de nadruk wilde leggen op het feit dat Scribble ook in het Chinees werkt. Maar als je in de kleine lettertjes van de voetnoten kijkt wordt toch weer uitsluitend Engels en Chinees genoemd. Op de Nederlandse versie van de iPadOS 14-pagina komt de Apple Pencil helemaal niet aan bod.

Al die onduidelijkheden maken het er voor een gewone gebruiker wel onoverzichtelijk: je hoort of leest over leuke nieuwe functies en moet vervolgens maar afwachten of het ook in het Nederlands werkt. Jammer joh, misschien komt het een keer in 2025. Of nooit.

Overigens hebben we wat iPadOS 14-reviews van Engelstalige sites gelezen en daaruit bleek dat het ook in het Engels lang niet altijd goed werkt. Alleen als je heel duidelijk schrijft werkt de tekstherkenning foutloos en in plaats van het verplaatsen van een tekstblok sleep je soms de hele app opzij.

Wat, geen widgets op het beginscherm?

Nog een andere tegenvaller. In iOS 14 voor iPhone vind je een nieuw beginscherm met veel meer opties dan voorheen. Je kunt widgets (bijna) overal op je beginscherm zetten, er is een Appbibliotheek voor al je apps en je kunt beginschermen verbergen voor een extra opgeruimd uiterlijk. Sinds iOS 14 verscheen hebben we daar al flink gebruik van gemaakt, maar op de iPad kun je het niet gebruiken. Dat vinden we een grote misser. Uitgerekend het grote scherm van de iPad is perfect om veel widgets met informatie te tonen.

We zouden graag de mogelijkheid zien om op z’n minst één of twee widgets toe te voegen. Zo kun je bijvoorbeeld per appcategorie een pagina maken op je beginscherm. Apple probeert de iPad steeds meer te promoten als een echt werkpaard. Dan vinden we de optie om widgets overal te plaatsen niet zo gek. Er zijn immers geen technische bezwaren om het te ondersteunen; de iPads zijn qua processor meestal krachtiger dan de iPhones.

Gelukkig wel nieuwe design voor widgets

Het betekent overigens niet dat de iPad helemaal verstoken blijft van widgets. Je kunt ze wel gebruiken, maar in een aparte zijbalk. Je kunt er ook bij vanuit het Berichtencentrum. De nieuwe widgets zijn ondanks de beperkingen een fijne toevoeging aan de iPad. Met name de slimme stapel widget is erg nuttig.

Betere navigatie door apps

De iPad lijkt vanaf iPadOS 14 meer op de Mac met onder meer een nieuwe zijbalk in apps. Je kunt nu op een gestroomlijnde manier door apps navigeren. Een zijbalk kun je bijvoorbeeld gebruiken om mappen te openen zonder dat je helemaal naar het vorige scherm moet gaan. Het lijkt een beetje op de Finder-interface op de Mac.

Je vindt ook een nieuwe datumkiezer in de Agenda-app in de vorm van een kalender. We vinden dit een fijne toevoeging, want je kunt zo sneller zien op welke dag een bepaalde datum valt (of andersom). Verder vind je onder meer in de Agenda-app een nieuwe toolbar. Hiermee schakel je snel naar je inkomende uitnodigingen, een lijstweergave van de agenda of een overzicht van al je agenda’s.

Als laatste heb je bijvoorbeeld in de Mail-app een nieuwe functie genaamd ‘Popover’. Hiermee schakel je snel tussen inboxen zonder dat je de huidige inbox moet verlaten. Wederom: net als op de Mac. Het zijn kleine toevoegingen aan de navigatie door apps, maar ze maken apps wel beter.

Spotlight lijkt meer op die van Mac

Ook de zoekfunctie Spotlight is aangepakt. Deze lijkt nu meer op die van de Mac en maakt nu bijvoorbeeld ook je woorden automatisch af. Wat het beste is aan Spotlight in iPadOS 14? Het werkt overal! Voorheen moest je altijd naar het beginscherm gaan om je iPad te doorzoeken, ook als je een extern toetsenbord gebruikte. Vanaf iPadOS 14 opent Spotlight precies in de app die je op dat moment gebruikt mits je een toetsenbord gebruikt.

Het voordeel hiervan is dat je een app kunt aflezen tijdens het zoeken. Moet je bijvoorbeeld een specifiek bestand zoeken met een lastige naam, dan kun je die overtypen vanuit Safari als je dat had geopend. Spotlight lijkt hiermee dus veel meer op de Mac-variant.

Bekijk ook Spotlight gebruiken op iPhone en iPad: alles doorzoeken Met Spotlight op iPhone en iPad kun je snel apps opstarten, bestanden en e-mail zoeken en informatie binnen apps opvragen. Alles over Spotlight gebruiken in iOS lees je hier.

Appkiezer en multi-window ondersteuning nog te beperkt

In aanloop naar WWDC hoopten we dat de iPad wat meer ging doen met de appkiezer. Voor een ‘computer’ vinden we deze nog erg beperkt. Je ziet nog steeds alleen je recent gebruikte apps. Dat is op zich oké, maar iets geavanceerdere functies zoals het sorteren op appgroep zou fijn zijn geweest.

Verder zouden we graag zien dat Apple nog wat tijd besteedt aan multi-window ondersteuning. Op dit moment kun je maximaal 2 apps tegelijk gebruiken, maar de iPad kan wat processorkracht betreft veel meer aan. Daarom had Apple best 4 apps tegelijk kunnen ondersteunen die bijvoorbeeld allemaal 25% van het scherm innemen (vooral op een 12,9-inch iPad moet dat passen), maar dat is helaas nog toekomstmuziek.

iPadOS 14 mist veel (kleine) iOS 14 functies

We hebben het al benadrukt wat widgets betreft, maar er zijn heel wat functies die de iPad niet heeft en de iPhone wel. Zo kun je geen emoji zoeken en is er geen Vertaal-app. Aan die Vertaal-app heb je bovendien niet zoveel, want dat werkt niet in het Nederlands.

Zeker een Vertaal-app van iOS 14 is een no-brainer voor de iPad. Het is nota bene een apparaat waarop je tekst moet kunnen verwerken. Het gaat ook niet om een app met een ingewikkelde interface. We hopen dat Apple de app alsnog toevoegt en dan meteen de Nederlandse ondersteuning toevoegt.

Ook willen we emoji kunnen zoeken met tekst, zodat je niet meer door het oerwoud aan plaatjes moet scrollen. En er is nog steeds geen Rekenmachine- en Weer-app op de iPad. Het zijn kleine functies die prima op de iPad kunnen, maar Apple kiest ervoor ze niet te maken.

Bekijk ook Deze functies ontbreken op de iPad in iPadOS 14 Apple's Craig Federighi vertelde tijdens de WWDC-keynote "dat iPad-gebruikers ook profiteren van alle functies die voor iOS 14 waren aangekondigd", maar dat is niet helemaal waar. Er ontbreekt namelijk nogal wat.

Sommige iOS-functies zijn wel overgenomen

Sommige kleine functies zijn wel beschikbaar op de iPad, zoals het vernieuwde belscherm van iOS 14. Ook heeft Siri een nieuwe interface op de iPad en zijn er nieuwe iMessage-functies in groepsgesprekken. Het is dus niet zo dat Apple totaal niets heeft overgenomen.

Bekijk ook Gebeld worden in iOS 14 neemt niet je hele scherm in beslag Het uiterlijk van het telefoonscherm is op de schop gegaan in iOS 14 en iPadOS 14. Je krijgt nu een veel kleinere melding die niet je hele beeld blokkeert. Handig als je geen tijd hebt om op te nemen, maar wel wilt zien wie er belt.

Score 7 iPadOS 14 gratis Voordelen + Maar liefst 17 iPad-modellen worden ondersteund, een record!

Installatie verliep voor de meeste mensen probleemloos (maar apparaat wordt ook minder intensief gebruikt)

Spotlight overzichtelijker

Navigatie verbeterd Nadelen – Te weinig iPad-specifieke functies

Nog steeds geen Weer- en Rekenmachine-app

Scribble en handschrift niet beschikbaar in het Nederlands

Vertaal-app niet beschikbaar in Nederland

Potentie van iPadOS als nieuw, losstaand platform is onvoldoende benut

Conclusie iPadOS 14 review

Al met al zijn we gematigd tevreden met deze update. We hadden meer verwacht van Apple, nu iPadOS is afgesplitst en extra functies zou krijgen die helemaal op dit platform zijn afgestemd. Er zat meer potentie in en Apple heeft er wat ons betreft te weinig uit gehaald, zeker als we kijken naar de functies die in iOS 14 zijn toegevoegd.

Het meest jammer vinden we dat de widgets, Appbibliotheek en het verbergen van beginschermen ontbreken. Daarnaast zijn er veel functies die in het Nederlands niet werken, zoals de Vertaal-app, de Scribble-functies en de handschriftherkenning. Daardoor wordt het lijstje met échte vernieuwingen wel heel karig.

Is het dan een waardeloos slechte update? Toch niet helemaal. Dankzij de vernieuwde Spotlight en verbeterde navigatie wordt de iPad met iPadOS 14 een betere vervanger van je computer. Maar we hadden graag wat meer productiviteitsfuncties gezien en functies die echt op de iPad zijn toegesneden. Het zijn allemaal kleine verbeteringen die het gebruik van de iPad net iets prettiger maken, zoals het vernieuwde belscherm, een kleinere Siri-interface en de verbeteringen voor iMessage. Ook zijn we blij dat deze update op maar liefst 17 (!) verschillende iPad-modellen te installeren is, dus bijna iedereen profiteert mee. En we hebben eigenlijk geen klachten gehoord over de installatie.

Maar de echt grote sprong vooruit ontbreekt dit jaar.